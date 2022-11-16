16 Kas 2022 - 11:26- Belediyeler G: 16 Kas 2022 - 11:27

Ankara Haber; 5 Kıta 16 Ülke 72 Sporcu Pursaklar’da...

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Pursaklar Belediyesi, Türkiye Halter Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası Pursaklar Kapalı Spor Salonunda start verdi.
Ankara Haber; 5 Kıta 16 Ülke 72 Sporcu Pursaklar’da... mask
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Pursaklar Belediyesi tarafından bütün teknik detayların düşünüldüğü ve otoritelerden tam not alan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası açılışına AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, MHP İlçe Başkanı Mehmet Ersin, ANKESOP Başkanvekili Hüseyin Ar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. 

‘‘20. asrın en iyi sporcusu Naim Süleymanoğlu Pursaklar’da ikamet etmiştir’’

2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası öncesi açılış konuşması gerçekleştiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Cep Herkül’ü, milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu adına düzenlenen turnuvaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Pursaklar haltere yabancı olan bir yer değil. 20. asrın en iyi sporcusu Naim Süleymanoğlu Pursaklar’da ikamet etmiştir. Bu vesileyle ilçemizde halter sporunun ilk tohumlarını atmıştır. Onun açtığı bu yolda yüzlerce sporcu yetiştirmeyi kendimize ilke edindik. Yarının olimpiyat ve dünya şampiyonları olacak 2540 lisanslı sporcumuzla 14 ayrı branşta faaliyet göstermekteyiz.

Bu turnuvanın dostluğumuz ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını ümit ediyorum. Türkiye Halter Federasyonu ile birlikte organize ettiğimiz turnuvamıza gelen tüm sporcularımıza başarılar diliyorum’’ dedi. 

Açılış töreninin ardından turnuvanın ilk gününe milli sporcular damga vurdu. Ay yıldızlılar, 8’i altın madalya olmak üzere turnuvanın ilk gününde, koparma ve silkmede toplam 15 madalya kazandı. 

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16 Kas 2022 - 11:26 - Belediyeler

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