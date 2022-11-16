16 Kas 2022 - 11:31- Belediyeler G: 16 Kas 2022 - 11:32

Ankara Haber; Kahramankazan'da Bir Adam Yaratmak Adlı Oyuna Büyük İlgi...

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Türk Edebiyatının önde gelen isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek’in yazdığı Bir Adam Yaratmak adlı tiyatro oyunu Kahramankazan’da büyük ilgi gördü.
Ankara Haber; Kahramankazan'da Bir Adam Yaratmak Adlı Oyuna Büyük İlgi... mask
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Kahramankazan Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesinde tiyatro severlerle buluşturulan oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Daha oyun başlamadan 1 saat önce salon tıklım, tıklım doldu. Salonda oturacak yer kalmayınca vatandaşlar oyunu ayakta izlemek zorunda kaldı.

Net Sanat Tiyatro Yapımı tarafından sahnelenen ilgi ve beğeniyle izlenen 2 perdelik tiyatro oyunu yaklaşık 2 saat sürdü. Yönetmenliğini Hakan Örge’nin üstlendiği oyunda 12 kişilik sahne oyuncu grubu rol aldı. Tiyatro oyunu sonunda sahneye gelen Belediye Başkanı Serhat Oğuz oyuncuları tek tek tebrik ederek teşekkür etti, yönetmen Hakan Örge’ye günün anısına Türk Bayrağı hediye etti, oyunculara çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz yaptığı konuşmada kendisinin üniversitede edebiyat bölümünü seçmesinde Necip Fazıl Kısakürek’in etkili olduğunu belirterek, ‘’Edebiyat dünyasında herkes birinin refakatinde kapının eşiğinden geçmiştir. Benim de edebiyat bölümünü seçmemde en önemli etken Üstad Necip Fazıl Kısakürek’ tir. Onun eserleriyle tanıştıktan sonra bütün eserlerini okudum. Oyuncularımızı tekrar tebrik ediyorum. Salonda gençlerin sayısal olarak çoğunlukta olması da ayrı bir güzellik.’’ Dedi.

 

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16 Kas 2022 - 11:31 - Belediyeler

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