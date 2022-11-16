16 Kas 2022 - 12:05- Belediyeler G: 16 Kas 2022 - 12:06

Ankara Haber; Naim Süleymanoğlu Pursaklar Halkı İle Buluştu...

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Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaşam Merkezi Sinema Salonunda Cep Herkül’ü Naim Süleymanoğlu filmini vatandaşlarla birlikte izledi.
Ankara Haber; Naim Süleymanoğlu Pursaklar Halkı İle Buluştu... mask
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Pursaklar Belediyesi, Türkiye Halter Federasyonu iş birliğinde startını verdiği 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nın ilk gününün ardından Pursaklar Yaşam Merkezinde Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan Cep Herkül’ü Naim Süleymanoğlu sinema filmini vatandaşlarla buluşturdu.

Sinema Salonunu dolduran vatandaşları yalnız bırakmayan Başkan Ertuğrul Çetin, Naim Süleymanoğlu'nun hayatını yakından ele alan ve duygu yüklü anlara sahne olan Cep Herkül’ü Naim Süleymanoğlu filmini vatandaşlarla beraber izledi. 

‘‘Cep Herkül’ü Naim Süleymanoğlu filmini Yaşam Merkezi sinema salonumuzda hemşehrilerimizle birlikte izledik’’

Filmin ardından kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası’na özel Cep Herkül’ü Naim Süleymanoğlu filmini Yaşam Merkezi sinema salonumuzda hemşehrilerimizle birlikte izledik. Bizlere o günleri tekrar yaşatan, mücadele dolu hayatını anlatan ve bizlere tekrar hatırlatan filmi izlemeyi kaçırmayın. Yaşam Merkezimizden sınırlı sayıdaki biletler tükenmeden alabilirsiniz’’ dedi.
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16 Kas 2022 - 12:05 - Belediyeler

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