Ankara Haber; Seymenler Geleneklerini Ankara'da Yaşatıyor...

Kulübümüz üyesi Seymenlerimiz doğdukları büyüdükleri, yaşadıkları şehrin tarihi kültürel, geleneksel değerlerini, müziğini, oyunlarını öğreniyorlar. Eski Seymenlerimizin yanında aramıza yeni katılanlar üyelerimiz de Seymen oyunlarımızı ustalıkla oynamaya başladılar.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Seymenlik geleneğini ve 27 Aralık ruhunu yaşatın' talimatıyla 1932 yılında kurulan Ankara Kulübü'nün misyonu doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerinde ve Ankara'nın özel milli gün ve etkinliklerinde gönüllülük esasına göre katılım gösteriyor, Seymen gösterilerimizi sergiliyoruz.

Milli Mücadeleyi yürütmek için 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Dikmen sırtlarında karşılayan Ankaralı Seymenlerin günümüz temsilcileri olarak, her yaştan, eski ve yeni Seymenlerimizle birlikte, Türk Milleti olarak 2023 yılında kutlayacağımız Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını inşallah büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Bunun için de geniş katılımlarla yerimizi alacağımız kutlama programları için aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Ankara Kulübü Derneği YKÜ Gürcan Maden, Müslüm Arslan, Serpil Yıldırım, Naşit Tosun ve Gökalp Gözübenli de katıldıkları ve katkı sağladıkları Çankaya Şube Seymen çalışmasında Ankara Kulübü Derneği'nin faaliyetleri ile Ankara kültürü ve Seymenlik geleneği ve Ankaralılık bilinci üzerine birer konuşma yaparak, bilgilendirmede bulundu.