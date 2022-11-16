Ankara Haber; Ego Spor’dan “Özel Çocuklara Özel Destek”

Çocuklarını kurslara göndermek isteyen aileler 0312 232 43 18 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayattan kopmamaları ve spor faaliyetlerine katılarak sosyalleşebilmeleri için yeni projelere imza atmaya devam ediyor. Daha önce de işitme engelliler için ücretsiz yüzme eğitimleri düzenleyen EGO Spor Kulübü yeni bir eğitim programı hazırladı.

MİLLİ SPORCULAR YETİŞECEK

“EGO Spor’dan Özel Çocuklara Özel Destek” adıyla duyurulan programla, Ankara’dan yeni milli sporcular çıkması hedefleniyor. 8-15 yaş aralığındaki Başkentli işitme engelli çocuklar için verilecek tekvando, judo, karate, güreş ve badminton kursları ücretsiz olacak. En az yüzde 55 işitme engelli raporu olan çocukların yararlanabileceği ve aralık ayında başlayacak eğitimler uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek.

Çocuklarını kurslara göndermek isteyen aileler 0 312 232 43 18 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabilecek.