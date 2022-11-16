Ankara Haber; Çankayalı Minikler Anıtkabir’i Ziyaret Etti...

Çankaya Belediyesi, gündüz bakımevlerinde eğitim alan çocukları, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e götürdü. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Atasını ziyaret eden 300 çocuk, mozoleye çiçek bıraktı. Akranlarıyla Anıtkabir Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ü ziyaret eden çocuklar heyecan dolu anlar yaşadı.

Çankaya Belediyesi kreşlerinde bilimin ışığında ve Mustafa Kemal Atatürk aydınlığında çağdaş ve laik eğitim verdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çocuklarımız, Büyük Atatürk’ün izinde, aydınlık düşüncelerle geleceğe kararlılıkla yürüyecektir. Bizler onların eğitim hayatının ilk adımında bilim, sanat ve sporla tanışmalarına vesile oluyor, bu ilk adımlarında onların elinden tutuyoruz.

Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, kurduğu Cumhuriyetin, yaptığın devrimlerin ve insanlığa bıraktığı büyük mirasın takipçisi olarak O’nun izinde yetiştirdiğimiz çocuklarımızla geleceğe yürüyoruz. İnanıyorum ki, çocuklarımız daha aydınlık, huzur ve barış içinde güzel günler görecekler. Bunu sağlamak hepimizin gelecek nesillere borcudur" diye konuştu.