16 Kas 2022 - 16:08- Belediyeler

Ankara Haber; Kelimelerin Gücü’ Keçiören’de Anlatıldı...

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Keçiören Belediyesi tarafından Keçiören Sanat Galerisi'nde düzenlenen ‘Kelimelerin Gücü’ adlı seminer vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Ankara Haber; Kelimelerin Gücü’ Keçiören’de Anlatıldı... mask
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Konuşurken ve düşünürken kullanılan kelimelerin kişilerarası iletişimde ne kadar önemli olduğunu anlatan Enerji Teknikleri Uzmanı ve Yaşam Koçu Hüseyin Hoşafçı'nın sunumu beğeniyle dinlendi. Katılımcıların sorularını da cevaplayan Hoşafçı'ya Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından plaket takdim edildi.

Başkan Altınok plaket takdimi sırasında katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Toplumumuz son zamanlarda epey gerilmiş durumda. İnsanımızın birbirine tahammülü oldukça zayıflamış halde. Bu bakımdan hem aile içinde hem de kamusal alanda kullandığımız ifadelerin ilişkilerimizi olumlu ya da olumsuz yönde geliştireceği ortadadır.

Daha mütevazı, daha alçak gönüllü olmak karşımızdakinin meramını anlamak ve iletişimimizi sağlıklı kurmak açısından önemli. ‘Söz var iş bitirir söz var baş kestirir’ demiş atalarımız. Bu açıdan gönül kırmadan gönüller almak, gönüller yapmak temel düsturumuz olmalı. Bu semineri önemseyerek gelen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.​
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16 Kas 2022 - 16:08 - Belediyeler

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