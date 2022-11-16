Ankara Haber; Mamak'ta Çocuklar Başkan Amcalarıyla Birlikte Eğlendi...

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde “Ara Tatil Çocuk Şenliği” düzenlendi. Çocuklar, Mamak Belediyesi’nin ara tatilde düzenlediği bu keyifli programda, kukla ve palyaço gösterisinden ödüllü yarışmalara kadar birçok etkinlikle eğlencenin tadına vardı.

“Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme hiç eksilmesin”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, şenliğe katılan çocukların sevincine ortak oldu. Başkan Murat Köse, “Siz çocuklarımıza ara tatilde sürpriz yapalım istedik. Çocuk Şenliklerimizle sizlerin moral depolamasını yeni döneme daha dinç ve istekli bir şekilde hazırlanmasını istedik. Siz çocuklarımızın yüzündeki gülümseme hiç eksilmesin inşallah” dedi.