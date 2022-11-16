Ankara Haber; Ara Tatilde Sinema Akyurt’ta

Çocuk filmleri arasında yer alan vizyon filmlerinden “Tay” Akyurtlu çocuklarla buluştu. 15 – 16 – 17 Kasım tarihleri arasında Akyurt Belediyesine ait Necip Fazıl Konferans Salonu’nda, günde iki gösterim yapılacak filmin ilk gösterimi, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın katılımıyla gerçekleşti.

Sinema gösterimi öncesinde çocuklara hitaben bir konuşma yapan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık şu ifadeleri kullandı “Kıymetli öğrencilerimiz ve velilerimiz; ara tatil etkinliğimize hoş geldiniz. Salona baktığımızda ilginin ne kadar güzel olduğunu görüyoruz. Her yıl olduğu gibi hem ara tatil dönemlerinde hem Şubat tatilinde hem yaz tatillerinde sizler için etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.

Bu ara tatilde “Tay” filmini sizlerle buluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi sinemalarda gösterilen çocuk filmleri arasında yer alıyor. Şubat tatilinde de farklı filmler sizlerle olacak. Her tatil dönemini tiyatro ve sinemayla dolu dolu yaşayacaksınız. İnşallah filmi beğenirsiniz ve keyif alırsınız. Siz ne kadar mutlu olursanız bizler de o kadar mutlu oluyoruz.”

3 gün boyunca Akyurt’taki ilkokul öğrencilerinin izleyebileceği film toplamda 3 bin çocuğa ulaşacak.