16 Kas 2022 - 16:09- Kültür - Sanat

'Yerli Yazarlar' Ankara’da Buluşuyor...

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21-27 Kasım tarihleri arasında, Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen ‘10. Ankara Buluşması’ kapsamında, yerli yazarların oyunları Başkentli sanatseverlerle buluşacak.
'Yerli Yazarlar' Ankara’da Buluşuyor... mask
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Diyarbakır, Antalya, Trabzon, İzmir, Van, İstanbul, Erzurum, Bursa, Adana ve Ankara Devlet Tiyatroları’nın yerli oyunların sahneleyeceği Ankara Buluşmaları’nda, 10 farklı oyun 53 temsil ile seyircinin beğenisine sunulacak.

Yerli Yazarlar Haftası kapsamında; Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı Nurduran Duman’ın yazdığı ve Halil Akarsu’nun yönettiği "Sonum Başlangıcımdır" oyununda, Cansu Yılmaz, Ceren Kayış ve Rabia Tutal’ın rol alıyorlar.

Sonum Başlangıcımdır, Küçük Tiyatro Oda Tiyatrosu Sahnesinde, 22-23-24-25-26 Kasım tarihlerinde saat 18.30’da Ankaralı tiyatroseverler ile buluşacak.
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16 Kas 2022 - 16:09 - Kültür - Sanat

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