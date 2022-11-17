Çocuklarda D Vitamini Yetersizliğine Dikkat! D Vitamini Eksikliği Neden Olur? Belirtileri Nelerdir?

D vitamini, anne sütünde bile çok az miktarda bulunur bu nedenle bebeklere doğumdan itibaren nasıl beslendiği fark etmeksizin D vitamini desteği verilmelidir. Ülkemizde 0-12 aylık bebeklere 400 IU/gün (3 damla) ücretsiz D vitamini desteği yapılmaktadır. 1 yaşından sonra mutlaka günlük, haftalık veya aylık olarak D vitamini takviyesi düzenli olarak yapılmalıdır.
D vitaminin besinler kaynakları; zenginleştirilmiş süt, tereyağı, balık ve deniz algleridir. Ancak bu besinlerden ihtiyacımız olan D vitaminini almak mümkün değildir.
Bu nedenle D vitaminin asıl kaynağı olan güneşin ultraviyole ışınlarından mutlaka faydalanmalı ve doktor/ diyetisyen kontrolünde besin desteği olarak kullanılmalıdır.
0-12 ay D vitamini ihtiyacı: 400 IU
1 yaştan itibaren yetişkinlik boyunca D vitamini ihtiyacı: 600 IU
D vitaminin vücuttaki işlevleri
* Kemik ve diş dokusunda bulunan kalsiyumun vücutta etkin kullanımı için gereklidir.
* Bağışıklık güçlendiricidir.
* Boy uzamasını sağlar.
* Kalsiyum aracılığıyla kemik sertliğini/yumuşaklığını belirler.
* Beyin gelişimini destekler.
* Fazla yağ depolanmasını yani obeziteyi önlemeye yardımcı olur.
* Alerji ve astım gibi immünolojik hastalıkları azaltır.
D vitamini eksikliğinde çocuklarda;
* Raşitizm ve rikets görülme sıklığı artar.
* Çocukluk çağı obezitesi riski artar.
* Karaciğer yağlanması daha sık görülür.
* Öfke, sinirin neden olduğu tepkiler yükselir.
* Acı ve ağrıya aşırı duyarlılık artar.
* Depresyon riski yükselir.
* Dikkat dağınıklığı görülür, ders başarısı azalır.
* Yorgunluk ve halsizlik görülür, çocuklar daha sık hastalığa yakalanırlar.
* Diş çürükleri ve yumuşamaları görülür.
* Bodurluk, gelişim geriliğine çok sık rastlanır.
* Sedef başta olmak üzere deri hastalıkları oluşabilir.
* Hipotiroidi görülebilir.
* Hipokalsemi (kalsiyum düşüklüğü) oluşabilir, bu durum ilerleyen tabloda kalp hastalıklarına yol açabilir.
* Kas ağrıları ve krampları artar, çocuklar fiziksel aktiviteden kaçınma eğilimi gösterir.
* Covid-19 gibi viral enfeksiyonlar daha ağır seyreder.
D vitamininin emilimi ve vücutta kullanımı için diğer besin öğeleri de ihtiyaç kadar alınmalı ve çocuk mutlaka sağlıklı beslenmelidir. Çocuklarda sağlıklı beslenerek birçok hastalığın önüne geçilebilir.