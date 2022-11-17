Çocuklarda D Vitamini Yetersizliğine Dikkat! D Vitamini Eksikliği Neden Olur? Belirtileri Nelerdir?

D vitamini, anne sütünde bile çok az miktarda bulunur bu nedenle bebeklere doğumdan itibaren nasıl beslendiği fark etmeksizin D vitamini desteği verilmelidir. Ülkemizde 0-12 aylık bebeklere 400 IU/gün (3 damla) ücretsiz D vitamini desteği yapılmaktadır. 1 yaşından sonra mutlaka günlük, haftalık veya aylık olarak D vitamini takviyesi düzenli olarak yapılmalıdır.

D vitaminin besinler kaynakları; zenginleştirilmiş süt, tereyağı, balık ve deniz algleridir. Ancak bu besinlerden ihtiyacımız olan D vitaminini almak mümkün değildir.

Bu nedenle D vitaminin asıl kaynağı olan güneşin ultraviyole ışınlarından mutlaka faydalanmalı ve doktor/ diyetisyen kontrolünde besin desteği olarak kullanılmalıdır.

0-12 ay D vitamini ihtiyacı: 400 IU

1 yaştan itibaren yetişkinlik boyunca D vitamini ihtiyacı: 600 IU

D vitaminin vücuttaki işlevleri

* Kemik ve diş dokusunda bulunan kalsiyumun vücutta etkin kullanımı için gereklidir.

* Bağışıklık güçlendiricidir.

* Boy uzamasını sağlar.

* Kalsiyum aracılığıyla kemik sertliğini/yumuşaklığını belirler.

* Beyin gelişimini destekler.

* Fazla yağ depolanmasını yani obeziteyi önlemeye yardımcı olur.

* Alerji ve astım gibi immünolojik hastalıkları azaltır.

D vitamini eksikliğinde çocuklarda;

* Raşitizm ve rikets görülme sıklığı artar.

* Çocukluk çağı obezitesi riski artar.

* Karaciğer yağlanması daha sık görülür.

* Öfke, sinirin neden olduğu tepkiler yükselir.

* Acı ve ağrıya aşırı duyarlılık artar.

* Depresyon riski yükselir.

* Dikkat dağınıklığı görülür, ders başarısı azalır.

* Yorgunluk ve halsizlik görülür, çocuklar daha sık hastalığa yakalanırlar.

* Diş çürükleri ve yumuşamaları görülür.

* Bodurluk, gelişim geriliğine çok sık rastlanır.

* Sedef başta olmak üzere deri hastalıkları oluşabilir.

* Hipotiroidi görülebilir.

* Hipokalsemi (kalsiyum düşüklüğü) oluşabilir, bu durum ilerleyen tabloda kalp hastalıklarına yol açabilir.

* Kas ağrıları ve krampları artar, çocuklar fiziksel aktiviteden kaçınma eğilimi gösterir.

* Covid-19 gibi viral enfeksiyonlar daha ağır seyreder.

D vitamininin emilimi ve vücutta kullanımı için diğer besin öğeleri de ihtiyaç kadar alınmalı ve çocuk mutlaka sağlıklı beslenmelidir. Çocuklarda sağlıklı beslenerek birçok hastalığın önüne geçilebilir.