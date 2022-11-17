17 Kas 2022 - 09:56- Magazin G: 17 Kas 2022 - 09:57

Survivor Nagihan'dan Arkadaşa Klipli Destek!

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Mehmet Can’ın Reggaeton tarzındaki yeni şarkısı 'Nefesim Kesilir’, bu hafta Avrupa Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor. Şarkının klibinde Can’a yakın arkadaşı Nagihan Karadere eşlik ediyor.
Survivor Nagihan'dan Arkadaşa Klipli Destek! mask
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Sözü ve müziği Mehmet Can ve Emre Çalışkan’a ait olan ‘Nefesim Kesilir’in klibi ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekildi. Yönetmenliğini Erkan Nas'ın yaptığı klipte, Mehmet Can'ın rol arkadaşı Survivor yarışmasındaki başarılı performansıyla tanınan Nagihan Karadere oldu.

İlk kez klipte oynadığını belirten Karadere, Mehmet Can gibi yetenekli ve başarılı arkadaşları için ‘çiğ tavuk bile yerim’ kafasında olduğunu, şarkılarını başarılı bulduğundan bu projesinde ona böyle bir destek vermek istediğini açıkladı.
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17 Kas 2022 - 09:56 - Magazin

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