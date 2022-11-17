17 Kas 2022 - 10:32- Sağlık G: 17 Kas 2022 - 10:33

Yumurta Kolesterolü Yükseltir mi? Dikkat Uzmanlar Uyarıyor! Kolesterolü Yükseltecek Endişesiyle Uzak Durmayın...

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Yumurta hem protein içeriği hem de kalitesi açısından yüksek bir besin kaynağı. Yumurtanın sarısını ayrıştırmadan tam tüketmenin protein biyoyararlılığını artırdığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Yumurta, anne sütünden sonra gelen en kaliteli protein kaynağı.
Yumurta Kolesterolü Yükseltir mi? Dikkat Uzmanlar Uyarıyor! Kolesterolü Yükseltecek Endişesiyle Uzak Durmayın... mask
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Özellikle doğru miktarlarda yumurta tüketmek kolesterolü düzenleyerek kalp-damar sağlığını olumlu etkiliyor. Her gün bir adet yumurta tüketmek, dengeli ve düzenli bir beslenme programı içerisinde oldukça faydalı” açıklamasında bulundu.

Yumurtanın besin içeriği yüksek, enerji içeriğinin ise düşük olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Bir adet yumurtada yaklaşık 215 mg kolesterol bulunuyor. Yumurta sarısı A ve B vitaminleri açısından zengin olmakla birlikte demir ve fosfor mineralleri de içeriyor. Bu durum tokluk süresinin uzamasına katkı sağlıyor” dedi.

Yumurta tüketiminde doz önemli

Besin tüketiminde en önemli noktanın doz olduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Her besinde olduğu gibi dengeyi kaçırırsak besinlerimiz ilaçtan çok zehre dönüşebilir; dolasıyla besinin tüketildiği doz oldukça önemli. Özellikle yumurtanın kolesterolü yükselttiğini düşünerek uzak durmak yanlış bir algı çünkü sağlıklı bir yetişkin günlük 1200 mg kadar kolesterole gereksinim duyar.

Bu ihtiyacın bir miktarı besinlerle bir miktarı da vücutta üretilerek karşılanır. Yani doğru miktarlarda yumurta tüketmek kolesterolü tehlikeli bir noktaya getirmez. Sağlık için en önemli şey bu dengenin muhafazasını sağlayacak şekilde dengeli ve düzenli bir beslenme programıdır” şeklinde konuştu.

Dengeli beslenmek için her gün bir adet yumurta tüketilmeli

Yumurtada yüksek oranda lesitin yani gıda katkı maddesi bulunduğunu ve lesitinin en önemli özelliğinin kolesterol metabolizmasını düzenlemek olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Yapılan çalışmalar lesitinin kolesterolün bağırsaklardan emilimini azalttığını, kalp-damar sağlığını olumlu etkilediğini, safra asitlerinin ve kolesterolün atılımını artırdığını, yağ depolarından kaynaklanan damar hasarlarından koruduğunu ve kan damarlarının elastikiyetini muhafaza ettiğini ortaya koyuyor” dedi.

Sonuç olarak besin değerleri ve biyoyararlanımı oldukça yüksek olan yumurtadan kolesterolü yükseltecek endişesiyle uzak durulmaması gerektiğini hatırlatan Başak İnsel Aydın, “Bireyin kolesterol seviyesi olması gerekenden yüksek değilse, dengeli ve düzenli bir beslenme programını takip ederek ideal kilosunu koruyorsa, kötü alışkanlıkları yoksa ve fiziksel olarak aktif biri ise yumurtanın kolesterol içeriği hakkındaki endişesine gerek yoktur. Dolasıyla her gün 1 adet yumurtayı dengeli ve düzenli bir beslenme programı içinde güvenle tüketebilir” diye konuştu. 

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17 Kas 2022 - 10:32 - Sağlık

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