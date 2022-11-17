17 Kas 2022 - 10:44- Belediyeler G: 17 Kas 2022 - 10:45

Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi...

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Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde 2022 Sonbahar Dönemi eğitimleri devam ediyor. Mutlukent ve Ata Mahallelerinde bulunan merkezlerde verilen eğitimlerden ücretsiz yararlanan vatandaşlar uygulamalı budama eğitimi de alıyor.  
Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi... mask
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Çankaya Belediyesi’nin Mutlukent ve Ata Mahallelerinde bulunan Kent Tarım Hobi Evlerinde 2022 yılı Sonbahar Dönemi eğitimleri tüm hızıyla sürüyor. 21 Eylül’de başlayan eğitimlerde vatandaşlar yetiştiricilik ile ilgili temel bilgiler alıyor.    

EĞİTİMLER BOSTANDA PRATİĞE DÖNÜŞÜYOR 

Eylül ve Ekim aylarında “Yerel Tohumun Önemi Nedir?”, “Tohumdan Fideye Yolculuk”, “Günlük Sebze Hazırlığı”, “Ispanak, Soğan, Turp, Brokoli, Pırasa, Havuç Nasıl Yetiştirilir?” ve “Evde Kompost Yapımı” konularının anlatıldığı eğitimler, Kasım ayında “Organik Pazar Gerçekten Organik mi?”, “Asma Budaması”, “Meyve Ağaçlarında Budama” ile “Gül ve Çalı Grubu Budaması” eğitimleri veriliyor.   

KASIM SONUNA KADAR SÜRÜYOR 

Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evlerinde verilen eğitimlerin son dersinin konusu budama oldu. Kursiyerler, ders anlatımının yanı sıra uygulama yaparak ağaçların nasıl budanması gerektiğini öğrendi. Sonbahar sezonu eğitimleri “Gül ve Çalı Grubu Budaması” ve “Aşılama” eğitimlerinin ardından Kasım ayı sonuna kadar sürecek.   

 

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17 Kas 2022 - 10:44 - Belediyeler

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