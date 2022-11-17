Ankara Haber; Altındağ Buz Pistinde Halk Günleri Başlıyor...

Baştan aşağı yenilenen Ali Ersoy Buz Pisti, Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-17:00 saatleri arasında, ücretsiz olarak halkın kullanımına açılacak. 18 yaş altı kullanıcıların yanlarında ebeveynlerinin olmasının şart olduğu buz pistinden, 18 yaş üstü Altındağlı vatandaşlar ise rahatlıkla faydalanabilecek.

“HERKESE HAYIRLI OLSUN…”

Özellikle Altındağlı gençler tarafından büyük beğeni toplayan ve çok ilgi gören buz pistinden vatandaşların daha rahat faydalanabilmesi için böyle bir karar aldıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Buz pistimizin kapısı bundan böyle herkese açık..." dedi.

Buz pistinden faydalanmak için 18 yaş altı kullanıcıların yanlarında ebeveynlerinin olması gerektiğinin altını çizen Başkan Balcı “Minik yavrularımızı yanlarında ebeveynleriyle birlikte, genç kardeşlerimizi ise arkadaşlarıyla, dostlarıyla birlikte buz pistimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.