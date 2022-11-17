17 Kas 2022 - 11:19- Belediyeler G: 17 Kas 2022 - 11:20

Ankara Haber; Altındağ Buz Pistinde Halk Günleri Başlıyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Altındağlı vatandaşlara müjde… Ali Ersoy Buz Pisti’nde ücretsiz halk günü uygulaması başlıyor.  Altındağ Belediyesi Buz Pisti halka açılıyor.
Ankara Haber; Altındağ Buz Pistinde Halk Günleri Başlıyor... mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Baştan aşağı yenilenen Ali Ersoy Buz Pisti, Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-17:00 saatleri arasında, ücretsiz olarak halkın kullanımına açılacak. 18 yaş altı kullanıcıların yanlarında ebeveynlerinin olmasının şart olduğu buz pistinden, 18 yaş üstü Altındağlı vatandaşlar ise rahatlıkla faydalanabilecek. 

“HERKESE HAYIRLI OLSUN…”

Özellikle Altındağlı gençler tarafından büyük beğeni toplayan ve çok ilgi gören buz pistinden vatandaşların daha rahat faydalanabilmesi için böyle bir karar aldıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Buz pistimizin kapısı bundan böyle herkese açık..." dedi.

Buz pistinden faydalanmak için 18 yaş altı kullanıcıların yanlarında ebeveynlerinin olması gerektiğinin altını çizen Başkan Balcı “Minik yavrularımızı yanlarında ebeveynleriyle birlikte, genç kardeşlerimizi ise arkadaşlarıyla, dostlarıyla birlikte buz pistimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
# Ankara Haber; Altındağ Buz Pistinde Halk Günleri Başlıyor..., ankara, ankara altındağ, altındağ belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi... mask
Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi...
Ankara Haber; Ara Tatilde Sinema Akyurt’ta mask
Ankara Haber; Ara Tatilde Sinema Akyurt’ta
Ankara Haber; Kelimelerin Gücü’ Keçiören’de Anlatıldı... mask
Ankara Haber; Kelimelerin Gücü’ Keçiören’de Anlatıldı...
Ankara Haber; Mamak'ta Çocuklar Başkan Amcalarıyla Birlikte Eğlendi... mask
Ankara Haber; Mamak'ta Çocuklar Başkan Amcalarıyla Birlikte Eğlendi...
Ankara Haber; Seymenler Geleneklerini Ankara'da Yaşatıyor... mask
Ankara Haber; Seymenler Geleneklerini Ankara'da Yaşatıyor...
Ankara Haber; Ego Spor’dan “Özel Çocuklara Özel Destek” mask
Ankara Haber; Ego Spor’dan “Özel Çocuklara Özel Destek”
Ankara Haber; Çankayalı Minikler Anıtkabir’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Çankayalı Minikler Anıtkabir’i Ziyaret Etti...
Ankara Haber; 5 Kıta 16 Ülke 72 Sporcu Pursaklar’da... mask
Ankara Haber; 5 Kıta 16 Ülke 72 Sporcu Pursaklar’da...
Ankara Haber; Kahramankazan'da Bir Adam Yaratmak Adlı Oyuna Büyük İlgi... mask
Ankara Haber; Kahramankazan'da Bir Adam Yaratmak Adlı Oyuna Büyük İlgi...
Ankara Haber; Naim Süleymanoğlu Pursaklar Halkı İle Buluştu... mask
Ankara Haber; Naim Süleymanoğlu Pursaklar Halkı İle Buluştu...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi... mask
Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi...
Ankara Haber; Kelimelerin Gücü’ Keçiören’de Anlatıldı... mask
Ankara Haber; Kelimelerin Gücü’ Keçiören’de Anlatıldı...
Ankara Haber; Mamak'ta Çocuklar Başkan Amcalarıyla Birlikte Eğlendi... mask
Ankara Haber; Mamak'ta Çocuklar Başkan Amcalarıyla Birlikte Eğlendi...
Ankara Haber; Ara Tatilde Sinema Akyurt’ta mask
Ankara Haber; Ara Tatilde Sinema Akyurt’ta
Ankara Haber; Seymenler Geleneklerini Ankara'da Yaşatıyor... mask
Ankara Haber; Seymenler Geleneklerini Ankara'da Yaşatıyor...
Ankara Haber; Ego Spor’dan “Özel Çocuklara Özel Destek” mask
Ankara Haber; Ego Spor’dan “Özel Çocuklara Özel Destek”
Ankara Haber; Çankayalı Minikler Anıtkabir’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Çankayalı Minikler Anıtkabir’i Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Kahramankazan'da Bir Adam Yaratmak Adlı Oyuna Büyük İlgi... mask
Ankara Haber; Kahramankazan'da Bir Adam Yaratmak Adlı Oyuna Büyük İlgi...
Ankara Haber; Naim Süleymanoğlu Pursaklar Halkı İle Buluştu... mask
Ankara Haber; Naim Süleymanoğlu Pursaklar Halkı İle Buluştu...
Başkentte Engelli Vatandaşlara Ekonomik Destek: 100 Simit Camekânı Dağıtılacak! mask
Başkentte Engelli Vatandaşlara Ekonomik Destek: 100 Simit Camekânı Dağıtılacak!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi... mask
Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi...
'Yerli Yazarlar' Ankara’da Buluşuyor... mask
'Yerli Yazarlar' Ankara’da Buluşuyor...
Ankara Haber; Kelimelerin Gücü’ Keçiören’de Anlatıldı... mask
Ankara Haber; Kelimelerin Gücü’ Keçiören’de Anlatıldı...
Ankara Haber; Mamak'ta Çocuklar Başkan Amcalarıyla Birlikte Eğlendi... mask
Ankara Haber; Mamak'ta Çocuklar Başkan Amcalarıyla Birlikte Eğlendi...
Ankara Haber; Ara Tatilde Sinema Akyurt’ta mask
Ankara Haber; Ara Tatilde Sinema Akyurt’ta
Ankara Haber; Seymenler Geleneklerini Ankara'da Yaşatıyor... mask
Ankara Haber; Seymenler Geleneklerini Ankara'da Yaşatıyor...
Ankara Haber; Ego Spor’dan “Özel Çocuklara Özel Destek” mask
Ankara Haber; Ego Spor’dan “Özel Çocuklara Özel Destek”
Ankara Haber; Çankayalı Minikler Anıtkabir’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Çankayalı Minikler Anıtkabir’i Ziyaret Etti...
Başkentte Engelli Vatandaşlara Ekonomik Destek: 100 Simit Camekânı Dağıtılacak! mask
Başkentte Engelli Vatandaşlara Ekonomik Destek: 100 Simit Camekânı Dağıtılacak!
Ankara Haber; 5 Kıta 16 Ülke 72 Sporcu Pursaklar’da... mask
Ankara Haber; 5 Kıta 16 Ülke 72 Sporcu Pursaklar’da...

17 Kas 2022 - 11:19 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL