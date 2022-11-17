17 Kas 2022 - 11:33- Belediyeler G: 17 Kas 2022 - 11:34

Ankara Haber; Pursaklar 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nda Türkiye Rüzgârı...

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Pursaklar Belediyesi ile Türkiye Halter Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nda ayyıldızlılar madalyaları toplamaya devam ediyor.
Ankara Haber; Pursaklar 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nda Türkiye Rüzgârı... mask
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Pursaklar Belediyesi'nin Türkiye Halter Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediği 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nın ikinci gününe milli sporcular damga vurdu. Ayyıldızlılar sporcular 14'ü altın, 10'u gümüş, 1'ise bronz madalya olmak üzere toplamda 25 madalya ile günü kapadı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, milli yıldızları yalnız bırakmayarak vatandaşların da yoğun desteği ile birlikte sporculara büyük destek verdi. 

‘‘Şampiyonlukları ile bizlere İstiklal Marşımızı büyük bir gururla okutma imkânı sunan sporcularımız tebrik ediyorum’’

Gurur dolu ikinci günü geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin; "Dünya Halter Federasyon Başkanı Mohammed Jalood, Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü ve Milli Haltercimiz Halil Mutlu ile birlikte takdim ederek turnuvamızın 2. gününü tamamladık. Bugünkü şampiyonlukları ile bizlere İstiklal Marşımızı büyük bir gururla okutma imkânı sunan sporcularımız başta olmak üzere madalya alan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.
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17 Kas 2022 - 11:33 - Belediyeler

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