17 Kas 2022 - 11:53- Belediyeler G: 17 Kas 2022 - 11:54

Ankara Haber; Pursaklar'da Gençler İstedi Ertuğrul Başkan Yapıyor...

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Gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif yatırımlara öncelik veren Pursaklar Belediyesi, gençlerin talepleri üzerine yapımına başlanan Kaykay Parkı’nda sona geldi.
Ankara Haber; Pursaklar'da Gençler İstedi Ertuğrul Başkan Yapıyor... mask
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Sokaklarda ve sosyal medya üzerinden Kaykay alanı talebinde bulunan gençlerin taleplerine kayıtsız kalmayan Başkan Ertuğrul Çetin’in direktif vermesi ile Pursaklar Belediyesi ekipleri, Kaykay Parkı yapım çalışmalarında sona geldi.

Gençler arasında büyük ilgi odağı olması beklenen Kaykay Parkındaki çalışmaları yerinde inceleyen Ertuğrul Başkan, yeni spor alanındaki her teknik detayı titizlikle inceleyerek gelinen son nokta hakkında ekiplerden bilgi aldı. 

‘‘Onlar istedi biz yaptık’’

Mevcut alanı Pursaklar’a yakışır, kent estetiğine uygun, modern bir Kaykay Park’ı haline dönüştürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizde paten ve kaykay tutkunu gençlerimizin sabırsızla beklediği Kaykay Parkımızda sona yaklaştık. Onlar istedi biz yaptık. Kaykay Parkımız ile birlikte gençler için kaykay sporunu daha güvenli, daha sağlıklı ve daha modern bir ortamda yapabilme imkânı sunacağız. Bizlerde vakit buldukça bu güzel alana gelerek gençlerimizin becerilerini ve yeteneklerini izleme imkânı bulacağız’’ dedi. 
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17 Kas 2022 - 11:53 - Belediyeler

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