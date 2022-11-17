17 Kas 2022 - 16:10- Belediyeler G: 17 Kas 2022 - 16:11

Ankara Haber; Sincan Gastro Akademi’de Hünerli Ellerden Eşsiz Lezzetler...

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Zeytinyağlılar, dolmalar, hamur işleri, tatlılar ve birbirinden lezzetli yemek tarifleri hünerli ellerle buluşuyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın resmi açılışını yaptığı Gastro Akademi, geleceğin şeflerini yetiştiriyor.
Ankara Haber; Sincan Gastro Akademi’de Hünerli Ellerden Eşsiz Lezzetler... mask
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Yeni dönem eğitimleri başlayan Gastro Akademi’de öğrenciler yeteneklerini konuşturmanın heyecanını yaşıyor. Sincan Belediyesi’nin marka projelerinden birisi olan Gastro Akademi, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın da katılımıyla resmi açılışını gerçekleştirdi. Geleceğin şeflerini yetiştirmek ve bu alanda yeteneği ve isteği olan vatandaşları desteklemek amacıyla kurulan Gastro Akademi’de eğitimler başladı.

Türk ve dünya mutfağında yer alan birbirinden lezzetli tariflerin hünerli ellerle buluştuğu Gastro Akademi eğitimleri sadece yemek yapmaktan ibaret değil. Kursiyerler iş güvenliği, besin grupları ve besin öğeleri, hijyen gibi pek çok ders de görüyor. 

Gastro Akademi’de kursiyerlere birbirinden leziz tariflerin nasıl yapılacağını öğreten Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Ayfer Yıldırım, Başkan Ercan’a Gastro Akademi’yi gezdirerek, gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgi verdi. Yıldırım, Gastro Akademi mutfağının, televizyonlarda gördüğümüz şef yetiştiren mutfaklardan hiçbir eksiği olmadığını, her imkânın fazlasıyla olduğunu belirtti. 

YOĞUN TALEP

Gastro Akademi gibi bir değeri Sincan’a kavuşturan Başkan Ercan ise vatandaştan gelen yoğun talebe dikkat çekerek: “Televizyonlarda şef yarışmaları yaygınlaşınca hanımlar başta olmak üzere ama erkeklerden de talep geliyordu. Sincan’da böyle bir yer olsa, burada da çok yetenekli hanımlar var, beyler var, burada da şefler yetişse diyerek taleplerini iletiyorlardı.

Biz de hemen çalışmaya başladık, bu işi bilen uzmanlara sorduk, danıştık. Çalışmaların ardından burayı en güzel şekilde yaptık ve hayata geçirdik. Gastro Akademi’miz faaliyete geçmişti, bugün de resmi açılışını yapıyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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17 Kas 2022 - 16:10 - Belediyeler

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