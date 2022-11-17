17 Kas 2022 - 16:10- Gündem G: 17 Kas 2022 - 16:11

Tahıl Koridoru Anlaşması 120 Gün Uzatıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması‘nın 120 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.
Tahıl Koridoru Anlaşması 120 Gün Uzatıldı. mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür" ifadelerine yer verdi.

Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletlere, Genel Sekreter Antonio Guterres'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e şükranlarını sunarak, emeği geçen herkesi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

# Tahıl Koridoru Anlaşması 120 Gün Uzatıldı., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması
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17 Kas 2022 - 16:10 - Gündem

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