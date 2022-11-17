Başkente Dev Bir Yeşil Alan Daha; Batıkent Rekreasyon Alanı’nda Çalışmalar Devam Ediyor...

Alan ile ilgili çalışmaları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Geleceğe mirasımız ‘Yeşilin Başkenti’ olacak” dedi. Başkente nefes aldıracak yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle ilçesine kazandırılacak rekreasyon alanı için çalışmalara başladı.

Batıkent Kentkoop Mahallesi’nde atıl durumda bulunan 420 bin metrekarelik alan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının çalışmalarının ardından dev bir rekreasyon alanına dönüşecek.

Sözleşme bedeli 229 milyon 453 bin TL olan rekreasyon alanında ekipler çalışmalarını hızlandırırken yürüyüş ve bisiklet için yol açma işlemleri de devam ediyor. Alanda bulunması planlanan gençlik merkezi, kapalı spor tesisi, büfe, WC, çay bahçesi, kafeterya, kadınlar lokali binalarının da temeli atıldı. Rekreasyon alanında 7’den 70’e herkesin spor yapabilmesi için zemin iyileştirme çalışmaları da sürüyor.

YAVAŞ: “ALANI ÇOK YAKINDA ANKARA’MIZA KAZANDIRIYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Batıkent Rekreasyon Alanı’nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“420 bin metrekarelik Batıkent Rekreasyon Alanı'nı çok yakında Ankara'mıza kazandırıyoruz. Alanda vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği sosyal tesisler ve spor merkezleri de yer alacak. Geleceğe mirasımız ‘Yeşilin Başkenti’ olacak.”

İKLİM POZİTİF TEMALI PARK

“İklim pozitif” temalı ve yüzde 80’i yeşil alanlardan oluşacak alanda, sosyal tesisler ve spor alanları bulunacak.

Gençlik merkezi, kadınlar lokali, sergi salonu, çay bahçesi, kafeterya, mescit, otopark ve büfelerin yer alacağı park planlanırken vatandaşların gönüllerince spor yapabileceği alanlar da unutulmadı. Rekreasyon alanı içerisinde; ikişer adet kapalı spor tesisi, basketbol, mini futbol sahası ve tenis kortu ile birer adet voleybol ve profesyonel futbol sahası bulunacak.

7 BİN 100 ADET AĞAÇ DİKİLMESİ PLANLANIYOR

3 bin 676 metrekarelik biyolojik gölet ile birlikte doyumsuz bir görselliğe kavuşacak parkta, 17 kilometrelik yürüyüş yolu ve 6 kilometrelik bisiklet parkuru bulunacak.

Başkentlilere temiz havada bol oksijen alabilecekleri yeşil bir alan kazandırmayı hedefleyen ABB, parkta 40 bin metrekarelik çim ile 80 bin metrekarelik çayırlık alan dışında Başkentin iklim şartlarına uyumlu 7 bin 100 adet ağacı ve 300 bin adet çalıyı toprakla buluşturacak.

Başkentlilerin nefes alabileceği Batıkent Rekreasyon Alanı’nın Temmuz 2023’e kadar tamamlanması planlanıyor.