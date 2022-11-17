Kıbrıs'ta güzeller geçti! Top Model of North Cyprus Birincileri Belli Oldu...

İSTANBUL (İGFA) - Hayriye Vurdu organizasyonluğu tarafından Concorde Luxury Resort Bafra Hotel ana sponsorluğunda 8. International Top Model of North Cyrpus modellik yarışması gerçekleştirildi.

Bu yıl “International Top Model of North Cyprus” modellik yarışmasının sunucuları Wilma Elles ve Şenol İpek paylaştı.

Güçlü bir jüri kadrosu olan yarışmada Uğurkan Erez, Barbaros Şansal, Çiğdem Akın, Fikri Karayel, doya doya moda programının yönetmeni Aslıhan Altındağ Topril, Siret İpektan, Sami Efe, Muammer Kapucuoğlu, Özdemir Tokel, Firuze Gözel, Ebru Törehan, Gizem Özdilli, Tamer Yamak gibi birçok tanınmış isim yer aldı.

20 modelin yarıştığı yarışmanın koreografisini, ünlü koreograf Asil Çağıl yaparken, modeller önce Çiğdem Akın imzalı mayolarla, 2. Çıkışta Z’dresses kıyafetleri ile 3. Final çıkışın da ise duayen modacı Yıldırım Mayruk abiyeleri podyumda boy gösterdiler.

Dünyaca ünlü sanatçı Otilla ve jüride bulunan Fikri Karayel, İndira Elemes de sahnede kendi şarkılarından seslendirerek geceye renk kattı.

Gecede derecelenen güzeller arasında Concorde: 7 numara Türkiye güzeli İrem Haznedar oldu.

International Top Model of North Cyprus'ta birinci İspanya'dan 17 numarayla yarışan Yuliiavovobioca, ikinci Polonya'dan 13 numarayla yarışan Aleksandra Seriokova, üçüncü ise KKTC'den 10 numarayla yarışan Yağmur Felek oldu.