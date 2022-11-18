Hamilelikte Hazımsızlık Nedenleri Nedir? Nasıl Beslenmeli? İşte Altın Kural!

Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük konu hakkında bilgiler verdi. Bu gibi durumlar sizde de var ise endişelenmemeli, çözümünü öğrenerek güzel dönemin keyfini çıkarmaya devam etmelisiniz.

Hazımsızlık progesteron hormonunun kasların çalışmasını yavaşlatmasından kaynaklanır. Asıl amacı rahim kaslarının gereksiz kasılmasını engelleyerek embriyonun rahim duvarına tutunmasını sağlamaktır. Bu işlevi gerçekleştirirken mide kaslarını da gevşetir böylece sindirim yavaşlar, yiyecekler kolay sindirilemez, bu esnada hazımsızlık ortaya çıkar. Daha da ilerlerse reflü dediğimiz yediklerimizin yemek borusuna kaçması ortaya çıkar.

Bu durumu azaltmak veya ortadan kaldırmak için öncelikle hekiminize ve beslenme uzmanına danışmalısınız. Size uygun bir beslenme programı ile çözüme ulaşamıyorsanız hekiminizin önerdiği ilaçlarla çözüm sağlayabilirsiniz.

Altın Kural Aç Kalmayın!

Annelik duyguları baskın gelmeye başladığında bebeğinizi asla aç bırakmak istemiyorsanız kendiniz de asla aç kalmamalısınız. Birçok soruna çözüm doğru ve yeterli beslenmektir.

Az ve sık beslenmek günlük besin ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacaktır. Hamilelikle artan besin, vitamin – mineral ihtiyacı, bulantılar ve hazımsızlıkların arasında ancak doğru zamanda doğru besini almakla karşılanır. Bu şekilde beslenmek bebeğinizin daha sağlıklı gelişmesini sağlayacaktır. Ayrıca hazımsızlığı ortadan kaldırarak tüketilen yiyeceklerden emilimi en yüksek düzeye taşıyacaktır.

Kendin İçin De Bebeğin İçin De Tatlıdan Uzak Dur!

Artan enerji ihtiyacı ile düzensiz beslenme de eklenirse tatlıya yönelim artar. Vücut enerji açığını düzenli beslenme ile kapatamaz ise tatlı isteyecektir. Bu da aşırı kilo alımına, yetersiz beslenme, bebeğinizde ve sizde vitamin – mineral eksikliklerine, ilerleyen dönemlerde ise gestasyonel diyabet dediğimiz gebelik şekerine yol açacaktır.

Size özel beslenme programı ile tatlı ihtiyacınız zamanla ortadan kalkacaktır. Bunu sağladığınız halde hala tatlı isteğiniz var ise başka sebepler araştırılmalıdır. Gereken zamanda demir desteği almamış olabilirsiniz. Demir eksikliği de sizi tatlıya yöneltmiş olabilir. Bütün bunlar dışında tatlı tamamen alışkanlık da olabilir. Yanlış alışkanlıklardan kendiniz için olmasa bile bebeğiniz için uzak durunuz. Siz ne yerseniz miniğiniz de onu yiyecek.

Az Kalori Çok İçerik İle Beslenin.

Üç dilim baklavadan aldığınız besin ile 1 adet yulaflı çörek + 1 dilim beyaz peynir + 1 adet yumurta + 3 tam ceviz içinden gelen besin içeriği çok farklıdır. Kaloriler ise aynıdır. Gün içerisinde aldığınız 1800 – 2000 kalorinin tamamen karbonhidrat ve boş içerikli olmasıyla, aynı kalorinin daha zengin besin içeriği ve doyuruculuk özelliği ile donatılması ile hamilelik dönemi kabusunuz olmaktan çıkacaktır.

Mevsiminde Beslen!

Meyveyi ve sebzeyi donmamış, rafta beklememiş veya ilaçlarla mevsimi dışında yetiştirilmemiş şekilde tüketirseniz zararlı maddeler içeren ve işlenmiş gıdalardan uzak durmuş olursunuz.

Böylece mide sorunları da yaşamayacak, vücuda daha zengin vitamin – mineral sağlayacaksınız. Taze meyve – sebze tüketimi aynı zamanda vitamin – mineral kaybını önleyerek yine besin içeriğini arttıracaktır.

Tüketmekten çok fazla hoşlandığınız yaz sebzelerini tazeyken konserve yapabilirsiniz. Yazdan domates konserveleri hazırlanabilir. Fakat her zaman büyük dolaplar bağırsaklarımızın dolayısıyla bütün vücudumuzun düşmanıdır. Yani ne kadar çok dondurulmuş, uzun süre saklanmış gıda tüketirseniz o kadar vücutta yapı bozulmaları ve besin kayıpları yaşayacaksınız.

Her zaman mevsiminde, doğru tüketim ve pişirme yöntemleri ile gıdaları tüketmeye özen gösteriniz. Böylece hem mide bulantısı, kabızlık, hazımsızlık gibi sağlık sorunları ortadan kalkacak hem de bebeğiniz en iyi şekilde gelişecektir.