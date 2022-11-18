Milli Teknoloji ile 4 bin öğrenciye burs desteği sağlanacak!

ANKARA (İGFA) - Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı olmak üzere 3 farklı destek programı ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlanacak.

Başvuruların devam ettiği burs programına son başvuru tarihi 27 Kasım 2022.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR MİLLÎ TEKNOLOJİ BURS PROGRAMI İLE GENÇLER GELECEKLERİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Üç farklı destek programı olan burs programında İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği Yükselen Yıldız Burs Programı ile katılımcılara sağlanan özel eğitim imkânları sayesinde kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Başta TEKNOFEST olmak üzere T3 Vakfı bünyesindeki projelerde yer alma

fırsatı sunulan 100 öğrenciye 10 ay boyunca devam edecek program kapsamında aylık 1.600 TL burs desteği verilecek.

Yükselen Yıldız Burs programına başvuru linki;

https://www.t3kys.com/tr/program/apply/2776/0/0.