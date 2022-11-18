18 Kas 2022 - 11:34- Belediyeler G: 18 Kas 2022 - 11:35

Ankara Haber; Çankaya 25 Kasıma Hazır “Kadına Şiddete Hayır!”

ABONE OL Google News Sayfamız

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında birbirinden anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Ankara Haber; Çankaya 25 Kasıma Hazır “Kadına Şiddete Hayır!” mask
+7
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla tüm Türkiye'ye rol model olan Çankaya Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü hafta boyunca birbirinden anlamlı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 21 Kasım'da "Evliliğin Halleri" tiyatro oyunu ile başlayacak etkinlikler, 25 Kasım'da Farklı Kadınlıklar Farklı Deneyimler: Kadınlar Şiddet Konuşuyor" Paneli ile taçlanacak. Panelin moderatörlüğünü Gazeteci Özlem Gürses üstlenirken, etkinlikte, Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Tiyatrocu Betül Arım ve Avukat Feyza Altun konuşmacı olarak yer alacak.  

İSMET İNÖNÜ PARKINDA SERGİ

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca 26 Kasım'da İsmet İnönü Parkı'nda açılacak "Evin Hatrı" sergisi de yer alacak. Prof. Dr. Funda Şenol Cantek'in düzenlediği sergi 2 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.  

ETKİNLİK PROGRAMI 

Tüm haftaya yayılacak ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlik programı şöyle:  

21 Kasım Pazartesi - 20.00 Tiyatro -Evliliğin Halleri  

22 Kasım Salı  

18.00 Töz Belgeseli Gösterimi ve Söyleşi (Gülten Akın Salonu) 

Konuşmacılar: Neşe Uğur Nohutçu- Belgesel Yönetmeni Tuba Batu- Oyuncu  

20.00 Tiyatro- Dış Ses  

23 Kasım Çarşamba - 19.30 

Şiir Dinletisi ve “Gölgeler Silemez Ayak İzlerini” Belgesel Gösterimi -Süheyla Taşçıer  

24 Kasım Perşembe  

16.00 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli / Kadın Dayanışma Vakfı (Sabahattin Ali Salonu) 

Konuşmacılar: İlknur Yüksel Kaptanoğlu, İlgi Kahraman, Zekiye Karaca Boz  

20.00 Tiyatro- Pippa Adında Barış  

25 Kasım Cuma - 19.00 “Kadınlar Şiddet Konuşuyor” 

Panel Moderatör: Özlem Gürses (Gazeteci) 

Konuşmacılar: Funda Şenol Cantek (Akademisyen), Betül Arım (Tiyatrocu), Av. Feyza Altun  

Piyano Resitali Gülsin Onay 

26 Kasım Cumartesi --14.00 “Evin Hatırı Sergisi” 

Yer: Çankaya Belediyesi İsmet İnönü Parkı -Sergi süresi (26 Kasım-2 Aralık) 

# Ankara Haber; Çankaya 25 Kasıma Hazır “Kadına Şiddete Hayır!”, ankara, ankara çankaya, Çankaya Belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Polatlı Kültür Merkezi’nin Tamamlanması İçin Çalışmalar Başladı... mask
Ankara Haber; Polatlı Kültür Merkezi’nin Tamamlanması İçin Çalışmalar Başladı...
Başkente Dev Bir Yeşil Alan Daha; Batıkent Rekreasyon Alanı’nda Çalışmalar Devam Ediyor... mask
Başkente Dev Bir Yeşil Alan Daha; Batıkent Rekreasyon Alanı’nda Çalışmalar Devam Ediyor...
Ankara haber; Mamak Belediye Başkanı Köse Çocuklarla Eğlencenin Tadını Çıkardı mask
Ankara haber; Mamak Belediye Başkanı Köse Çocuklarla Eğlencenin Tadını Çıkardı
Ankara Haber; Pursaklar'da Gençler İstedi Ertuğrul Başkan Yapıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Gençler İstedi Ertuğrul Başkan Yapıyor...
Başkentli Çocuklar Bilgilerini Yarıştırdı! Şampiyon Sincan Aile Yaşam Merkezi... mask
Başkentli Çocuklar Bilgilerini Yarıştırdı! Şampiyon Sincan Aile Yaşam Merkezi...
Ankara Haber; Sincan Gastro Akademi’de Hünerli Ellerden Eşsiz Lezzetler... mask
Ankara Haber; Sincan Gastro Akademi’de Hünerli Ellerden Eşsiz Lezzetler...
Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi... mask
Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi...
Ankara Haber; Altındağ Buz Pistinde Halk Günleri Başlıyor... mask
Ankara Haber; Altındağ Buz Pistinde Halk Günleri Başlıyor...
Ankara Haber; Pursaklar 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nda Türkiye Rüzgârı... mask
Ankara Haber; Pursaklar 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nda Türkiye Rüzgârı...
Ankara Haber; Ara Tatilde Sinema Akyurt’ta mask
Ankara Haber; Ara Tatilde Sinema Akyurt’ta
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Polatlı Kültür Merkezi’nin Tamamlanması İçin Çalışmalar Başladı... mask
Ankara Haber; Polatlı Kültür Merkezi’nin Tamamlanması İçin Çalışmalar Başladı...
Ankara haber; Mamak Belediye Başkanı Köse Çocuklarla Eğlencenin Tadını Çıkardı mask
Ankara haber; Mamak Belediye Başkanı Köse Çocuklarla Eğlencenin Tadını Çıkardı
Başkente Dev Bir Yeşil Alan Daha; Batıkent Rekreasyon Alanı’nda Çalışmalar Devam Ediyor... mask
Başkente Dev Bir Yeşil Alan Daha; Batıkent Rekreasyon Alanı’nda Çalışmalar Devam Ediyor...
Ankara Haber; Pursaklar'da Gençler İstedi Ertuğrul Başkan Yapıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Gençler İstedi Ertuğrul Başkan Yapıyor...
Başkentli Çocuklar Bilgilerini Yarıştırdı! Şampiyon Sincan Aile Yaşam Merkezi... mask
Başkentli Çocuklar Bilgilerini Yarıştırdı! Şampiyon Sincan Aile Yaşam Merkezi...
Ankara Haber; Sincan Gastro Akademi’de Hünerli Ellerden Eşsiz Lezzetler... mask
Ankara Haber; Sincan Gastro Akademi’de Hünerli Ellerden Eşsiz Lezzetler...
Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi... mask
Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi...
Ankara Haber; Altındağ Buz Pistinde Halk Günleri Başlıyor... mask
Ankara Haber; Altındağ Buz Pistinde Halk Günleri Başlıyor...
Ankara Haber; Pursaklar 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nda Türkiye Rüzgârı... mask
Ankara Haber; Pursaklar 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nda Türkiye Rüzgârı...
Ankara Haber; Kelimelerin Gücü’ Keçiören’de Anlatıldı... mask
Ankara Haber; Kelimelerin Gücü’ Keçiören’de Anlatıldı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Polatlı Kültür Merkezi’nin Tamamlanması İçin Çalışmalar Başladı... mask
Ankara Haber; Polatlı Kültür Merkezi’nin Tamamlanması İçin Çalışmalar Başladı...
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Kasım 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Kasım 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara haber; Mamak Belediye Başkanı Köse Çocuklarla Eğlencenin Tadını Çıkardı mask
Ankara haber; Mamak Belediye Başkanı Köse Çocuklarla Eğlencenin Tadını Çıkardı
Başkente Dev Bir Yeşil Alan Daha; Batıkent Rekreasyon Alanı’nda Çalışmalar Devam Ediyor... mask
Başkente Dev Bir Yeşil Alan Daha; Batıkent Rekreasyon Alanı’nda Çalışmalar Devam Ediyor...
Ankara Haber; Pursaklar'da Gençler İstedi Ertuğrul Başkan Yapıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Gençler İstedi Ertuğrul Başkan Yapıyor...
Başkentli Çocuklar Bilgilerini Yarıştırdı! Şampiyon Sincan Aile Yaşam Merkezi... mask
Başkentli Çocuklar Bilgilerini Yarıştırdı! Şampiyon Sincan Aile Yaşam Merkezi...
Ankara Haber; Sincan Gastro Akademi’de Hünerli Ellerden Eşsiz Lezzetler... mask
Ankara Haber; Sincan Gastro Akademi’de Hünerli Ellerden Eşsiz Lezzetler...
Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi... mask
Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi...
Ankara Haber; Altındağ Buz Pistinde Halk Günleri Başlıyor... mask
Ankara Haber; Altındağ Buz Pistinde Halk Günleri Başlıyor...
Ankara Haber; Pursaklar 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nda Türkiye Rüzgârı... mask
Ankara Haber; Pursaklar 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nda Türkiye Rüzgârı...

18 Kas 2022 - 11:34 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL