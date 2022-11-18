Ankara Haber; Çankaya 25 Kasıma Hazır “Kadına Şiddete Hayır!”

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla tüm Türkiye'ye rol model olan Çankaya Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü hafta boyunca birbirinden anlamlı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 21 Kasım'da "Evliliğin Halleri" tiyatro oyunu ile başlayacak etkinlikler, 25 Kasım'da Farklı Kadınlıklar Farklı Deneyimler: Kadınlar Şiddet Konuşuyor" Paneli ile taçlanacak. Panelin moderatörlüğünü Gazeteci Özlem Gürses üstlenirken, etkinlikte, Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Tiyatrocu Betül Arım ve Avukat Feyza Altun konuşmacı olarak yer alacak.

İSMET İNÖNÜ PARKINDA SERGİ

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca 26 Kasım'da İsmet İnönü Parkı'nda açılacak "Evin Hatrı" sergisi de yer alacak. Prof. Dr. Funda Şenol Cantek'in düzenlediği sergi 2 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

ETKİNLİK PROGRAMI

Tüm haftaya yayılacak ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlik programı şöyle:

21 Kasım Pazartesi - 20.00 Tiyatro -Evliliğin Halleri

22 Kasım Salı

18.00 Töz Belgeseli Gösterimi ve Söyleşi (Gülten Akın Salonu)

Konuşmacılar: Neşe Uğur Nohutçu- Belgesel Yönetmeni Tuba Batu- Oyuncu

20.00 Tiyatro- Dış Ses

23 Kasım Çarşamba - 19.30

Şiir Dinletisi ve “Gölgeler Silemez Ayak İzlerini” Belgesel Gösterimi -Süheyla Taşçıer

24 Kasım Perşembe

16.00 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli / Kadın Dayanışma Vakfı (Sabahattin Ali Salonu)

Konuşmacılar: İlknur Yüksel Kaptanoğlu, İlgi Kahraman, Zekiye Karaca Boz

20.00 Tiyatro- Pippa Adında Barış

25 Kasım Cuma - 19.00 “Kadınlar Şiddet Konuşuyor”

Panel Moderatör: Özlem Gürses (Gazeteci)

Konuşmacılar: Funda Şenol Cantek (Akademisyen), Betül Arım (Tiyatrocu), Av. Feyza Altun

Piyano Resitali Gülsin Onay

26 Kasım Cumartesi --14.00 “Evin Hatırı Sergisi”

Yer: Çankaya Belediyesi İsmet İnönü Parkı -Sergi süresi (26 Kasım-2 Aralık)