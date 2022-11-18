18 Kas 2022 - 11:46- Belediyeler G: 18 Kas 2022 - 11:47

ABB Şehir Tiyatroları Ankara Tiyatro Festivali’nde Sahneye Çıkacak...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Taner’in yazdığı “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” adlı oyunla Ankara Tiyatro Festivali’ne konuk oluyor.
ABB Şehir Tiyatroları Ankara Tiyatro Festivali’nde Sahneye Çıkacak... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

21 Kasım Pazartesi günü sahnelenecek oyunu izlemek isteyen tiyatroseverler biletlerini www.biletinial.com adresi üzerinden ücretsiz alabilecek. Ankara’yı kültür ve sanatın başkenti yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, festivalleri desteklemeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu yıl 25’incisi düzenlenen Ankara Tiyatro Festivali’nde sahneye çıkacak. 

İLK KEZ FESTİVALE KATILACAK

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden olan Haldun Taner’in yazdığı “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” adlı oyunun prömiyerini Gençlik Parkı’nda gerçekleştiren ABB Şehir Tiyatrosu, aynı oyunla, destekçileri arasında bulunduğu Ankara Tiyatro Festivali’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

İlk kez festivale katılan ABB Şehir Tiyatroları, yenilikçi mizah anlayışıyla düne, bugüne ve yarına ışık tutan komedi türündeki oyunu iki perde hâlinde Başkentlilerin beğenisine sunacak.

21 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde sahnelenecek oyunu izlemek isteyen Başkentliler biletlerini www.biletinial.com üzerinden ücretsiz olarak alabilecek.

# ABB Şehir Tiyatroları Ankara Tiyatro Festivali’nde Sahneye Çıkacak..., Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Çankaya 25 Kasıma Hazır “Kadına Şiddete Hayır!” mask
Ankara Haber; Çankaya 25 Kasıma Hazır “Kadına Şiddete Hayır!”
Ankara Haber; Polatlı Kültür Merkezi’nin Tamamlanması İçin Çalışmalar Başladı... mask
Ankara Haber; Polatlı Kültür Merkezi’nin Tamamlanması İçin Çalışmalar Başladı...
Ankara haber; Mamak Belediye Başkanı Köse Çocuklarla Eğlencenin Tadını Çıkardı mask
Ankara haber; Mamak Belediye Başkanı Köse Çocuklarla Eğlencenin Tadını Çıkardı
Başkente Dev Bir Yeşil Alan Daha; Batıkent Rekreasyon Alanı’nda Çalışmalar Devam Ediyor... mask
Başkente Dev Bir Yeşil Alan Daha; Batıkent Rekreasyon Alanı’nda Çalışmalar Devam Ediyor...
Ankara Haber; Pursaklar'da Gençler İstedi Ertuğrul Başkan Yapıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Gençler İstedi Ertuğrul Başkan Yapıyor...
Başkentli Çocuklar Bilgilerini Yarıştırdı! Şampiyon Sincan Aile Yaşam Merkezi... mask
Başkentli Çocuklar Bilgilerini Yarıştırdı! Şampiyon Sincan Aile Yaşam Merkezi...
Ankara Haber; Sincan Gastro Akademi’de Hünerli Ellerden Eşsiz Lezzetler... mask
Ankara Haber; Sincan Gastro Akademi’de Hünerli Ellerden Eşsiz Lezzetler...
Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi... mask
Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi...
Ankara Haber; Altındağ Buz Pistinde Halk Günleri Başlıyor... mask
Ankara Haber; Altındağ Buz Pistinde Halk Günleri Başlıyor...
Ankara Haber; Pursaklar 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nda Türkiye Rüzgârı... mask
Ankara Haber; Pursaklar 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nda Türkiye Rüzgârı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Çankaya 25 Kasıma Hazır “Kadına Şiddete Hayır!” mask
Ankara Haber; Çankaya 25 Kasıma Hazır “Kadına Şiddete Hayır!”
Ankara Haber; Polatlı Kültür Merkezi’nin Tamamlanması İçin Çalışmalar Başladı... mask
Ankara Haber; Polatlı Kültür Merkezi’nin Tamamlanması İçin Çalışmalar Başladı...
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Kasım 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Kasım 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara haber; Mamak Belediye Başkanı Köse Çocuklarla Eğlencenin Tadını Çıkardı mask
Ankara haber; Mamak Belediye Başkanı Köse Çocuklarla Eğlencenin Tadını Çıkardı
Başkente Dev Bir Yeşil Alan Daha; Batıkent Rekreasyon Alanı’nda Çalışmalar Devam Ediyor... mask
Başkente Dev Bir Yeşil Alan Daha; Batıkent Rekreasyon Alanı’nda Çalışmalar Devam Ediyor...
Ankara Haber; Pursaklar'da Gençler İstedi Ertuğrul Başkan Yapıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Gençler İstedi Ertuğrul Başkan Yapıyor...
Başkentli Çocuklar Bilgilerini Yarıştırdı! Şampiyon Sincan Aile Yaşam Merkezi... mask
Başkentli Çocuklar Bilgilerini Yarıştırdı! Şampiyon Sincan Aile Yaşam Merkezi...
Ankara Haber; Sincan Gastro Akademi’de Hünerli Ellerden Eşsiz Lezzetler... mask
Ankara Haber; Sincan Gastro Akademi’de Hünerli Ellerden Eşsiz Lezzetler...
Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi... mask
Ankara Haber; Çankaya Kent Tarım’da Budama Eğitimi...
Ankara Haber; Altındağ Buz Pistinde Halk Günleri Başlıyor... mask
Ankara Haber; Altındağ Buz Pistinde Halk Günleri Başlıyor...

18 Kas 2022 - 11:46 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL