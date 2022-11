Ankara Haber; Pursaklar'da Gençlerin Başkanı Ertuğrul Çetin...

Yoğun iş temposundan bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar’ın her mahallesinde, her caddesinde ve her sokağında gençlerin yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılaşıyor.

Gençlerin, mahallelerde ve parklarda bir anda karşılarında Başkan Ertuğrul Çetin’i görünce heyecanlandıkları yüzlerine yansırken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.

‘‘Ülkemizin geleceği gençlerimizdir’’

Eğitimde, sanatta, kültürde ve spor alanlarında Pursaklar Belediyesi’nin tüm kaynaklarını gençlerin hizmetine sunduklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Her fırsat bulduğumuzda gençlerimizle bir araya gelmeye büyük önem veriyoruz. İlçemize yönelik gerçekleştireceğimiz yatırımlarda gençlerimizi ön planda tutarak çalışmalarımızı hazırlıyoruz.

Bu kapsamda gençlerimize yönelik ortaya koyduğumuz hizmetler tüm Türkiye’de takdir görüyor. Ülkemizin geleceği gençlerimizdir. Gençlerimizde gördükleri her yerde bizlere sevgi ile yaklaşmaları bizleri mutlu ediyor. Belediye olarak bizler, her zaman gençlerimizin yanındayız. Hemşehrilerimizin rızalarını kazanmak için dün olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz’’ dedi.