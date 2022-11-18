Ankara Haber; “Cep Herkülü” Naim Süleymanoğlu’na Pursaklar’dan Ahde Vefa...

Pursaklar Belediyesi tarafından standartların üzerinde hazırlanan Kapalı Spor Salonunda 5 kıta 16 ülkeden 72 sporcunun yarıştığı 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvasında erkekler ve bayanlarda takım şampiyonluğu kazanan Türkiye, tarih yazdı.

Pursaklar Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonunun birlikte organize ettiği ve üç gün süren Halter Turnuvasında milli sporculara organizasyona damga vurarak bayan ve erkeklerde 21’i Altın, 17’si gümüş, 2’si bronz olmak üzere toplam 40 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Üç gün boyunca turnuvada mücadele eden milli sporcuları bir an olsun yalnız bırakmayarak destek olan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, son gün mücadelelerini Tekirdağ AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, İzmir AK Parti Milletvekili Cemal Bekle, Aydın AK Parti Milletvekili Rıza Posacı, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Suudi Arabistan Halter Federasyon Başkanı Mohammed A. Alharbi ile birlikte takip etti.

‘‘Halter’de Pursaklar’ı ön plana çıkarmayı hedefliyoruz’’

Mücadelelerini tamamlanmasının ardından kapanış konuşması gerçekleştiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘’16 ülkeyi Pursaklar’da buluşturduğumuz ve adını yaşatmaktan büyük gurur duyduğumuz, 2022 Pursaklar 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvamızın Kapanış Töreni’ni büyük bir mutlulukla yaptık.

Halter turnuvası ile Naim Süleymanoğlu gibi bir markayı tekrardan tanıtma imkânını sahip olduk. Halter’de Pursaklar’ı ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm Ankara’da haltere ilgi duyan gençlerimizi Pursaklar’a davet ediyorum. Tarihe adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu’nun adına layık turnuvalar yapmaya devam edeceğiz. Turnuvamıza büyük ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Günün sonunda Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in daveti ile Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, halterciler, antrenörler ve turnuvada büyük emek veren personeller, akşam yemeğinde bir araya geldi.