18 Kas 2022 - 16:14- Gündem G: 18 Kas 2022 - 16:15

BM'den Türkiye'ye Anlaşma Teşekkürü...

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye’nin kararlılığı sayesinde tahıl anlaşmasının mümkün olduğunu söyledi.
BM'den Türkiye'ye Anlaşma Teşekkürü... mask
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasının uzatılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür ederek, "Onların cömertliği ve kararlılığı olmadan bu girişim asla doğmazdı." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye ve BM arabuluculuğuyla imzalanan tahıl anlaşmasının 120 günlüğüne uzatılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür eden BM Genel Sekreteri Guterres, "Onların cömertliği ve kararlılığı olmadan bu girişim asla doğmazdı. İstanbul, olağanüstü bir diplomatik başarının merkezi olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
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18 Kas 2022 - 16:14 - Gündem

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