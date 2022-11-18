KOSGEB’den Müjde! Yurt Dışı iş Gezisi Desteği 45 Bin TL Oldu...

BURSA (İGFA) - KOSGEB, İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında yer alan Yurt Dışı İş Gezisi Desteği üst limitlerini güncelledi. Yurt dışında fuar ve milli katılım organizasyonu düzenleme yetkisine sahip KFA Fuarcılık ile şimdiye kadar 7 bini aşkın iş insanını 200’den fazla prestijli fuarla buluşturduklarını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Odamızın talepleri arasında yer alan KOSGEB desteği üst limitlerinin artırılması işletmelerimize yeni fırsatlar sunacaktır.” dedi.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı’nda yurt dışına açılmayı hedefleyen işletmeleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. KOSGEB’in firmalara sunduğu ‘Yurt Dışı İş Gezisi Desteği’nin üst limitleri artırıldı. Güncelleme kapsamında her bir yurt dışı iş gezisi için işletme başına sağlanacak destek üst limiti yüzde 60 oranında ve en fazla 45 bin TL olarak açıklandı. Böylece KOBİ’ler 2 yıl boyunca toplamda 90 bin TL’ye kadar destekten faydalanabilecek.

YURT İÇİ FUAR DESTEKLERİ DE GÜNCELLENDİ

Ayrıca Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarları ve Yurt İçi İhtisas Fuarlarında metrekare başına 250 TL olan destek üst limiti 600 TL’ye yükseltildi. Savunma, havacılık veya uzay sektörlerine yönelik düzenlenen fuarlar için metrekare başına 500 TL olan destek üst limiti ise bin 200 TL’ye artırıldı. Destek programı süresince yurt içi fuar desteğinin üst limiti 50 bin TL‘den 100 bin TL’ye yükseltilmiş oldu.

“LİMİTLERİN ARTIRILMASI İHRACATÇI FİRMA SAYISINI ARTIRACAKTIR”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Yurt Dışı İş Gezisi Desteği” üst limitlerinin güncellenmesinin işletmelere büyük avantajlar sunacağını söyledi. KOBİ’lerin ihracat pazarlarındaki rekabetçiliğini güçlendirmek adına yoğun mesai harcadığını belirten İbrahim Burkay, “Ülkemizin ihracat odaklı büyümesi için yeni ihracatçı firmalarımızı ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Şirketler için her bir destek mekanizması büyük önem taşıyor. Bu noktada KOSGEB’in sunduğu destekler firmalarımızın yurt dışına açılmasına büyük kolaylık sağlıyor. Limitlerin artırılması Odamızın da talepleri arasında yer alıyordu. Bu gelişme firmalarımızın daha fazla yurt dışına yönlendirilmesine imkan sağlayacaktır. Bu kararın alınmasından dolayı KOSGEB’e teşekkür ediyoruz.” dedi.