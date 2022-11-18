18 Kas 2022 - 16:15- Belediyeler G: 18 Kas 2022 - 16:16

Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Her Sese Kulak Veriyor...

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın mahalle mahalle gezerek vatandaşla istişare ettiği, Sincan’da yapılan projeleri ve yatırımları anlatırken vatandaşın da görüş ve önerilerine kulak verdiği Mahalle Meclisi Toplantıları devam ediyor.
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Her Sese Kulak Veriyor... mask
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Başkan Ercan bu hafta Ahievran Mahallesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi ve Saraycık Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Sincanlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, ilçenin bugünü ve geleceği üzerine istişarelerin yapıldığı Mahalle Meclisi Toplantıları tüm hızıyla sürüyor.

Başkan Ercan’ın bu haftaki durağı Ahievran Mahallesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi ve Saraycık Mahallesi oldu. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantılarda Başkan Ercan mahalleye yapılan ve planlanan projeleri tek tek anlattı. Mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerine de büyük önem veren Başkan Ercan, projelere ilişkin yorum ve talepleri dinleyerek not aldı.

Başkan Ercan toplantıda “Göreve geldiğim günden itibaren parklarda, bahçelerde, sokaklarda sizlerle her fırsatta konuşuyor, sohbetler ediyoruz.  Mahalle toplantıları da yaparak her sese kulak veriyoruz, her fikri birlikte güçlendiriyoruz. Sincan’ın geleceği için yaptığımız her işte ve attığımız her adımda hemşehrilerimizin de hayalleri var. Tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz” diye konuştu.
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18 Kas 2022 - 16:15 - Belediyeler

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