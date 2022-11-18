18 Kas 2022 - 20:13- Belediyeler G: 18 Kas 2022 - 20:17

Ankara Haber; Keçiören'de Heyecan Dolu Teknomer e-spor Gençlik Kupası Başladı...

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Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 50 bin TL ödül havuzuna sahip ‘Liseler Arası TEKNOMER E-Spor Gençlik Kupası’ bugün gerçekleştirilen birinci ön eleme müsabakalarıyla başladı.
Ankara Haber; Keçiören'de Heyecan Dolu Teknomer e-spor Gençlik Kupası Başladı... mask
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Takımların kıran kırana mücadeleleriyle geçen maçlarda heyecan dolu anlar yaşanırken birinci ön eleme müsabakaları cumartesi ve pazar günü de devam edecek. Keçiören’deki 28 farklı liseden 62 takımın katılımıyla gerçekleştirilen birinci ön eleme müsabakalarında takımlar 5 kişiden oluşuyor. Turnuvaya katılan gençler ödül havuzundaki birbirinden kıymetli hediyeler için kıyasıya yarışıyor.

Cumartesi ve pazar günü gerçekleşecek müsabakaların ardından 4 takım lig sürecine katılmaya hak kazanacak. 26-27 Kasım’da da yeni bir ön eleme turnuvası yapılarak buradan da 4 takım lig sürecine katılmaya hak kazanacak. 8 takımdan oluşacak e-spor liginde takımlar hem okullarını temsil edecek hem de Aralık ayının sonunda yapılacak büyük finalde yarışmak için mücadele edecek.

İkinci ön eleme turnuvası için başvurular ise 19-23 Kasım tarihleri arasında “teknomer.kecioren.bel.tr” adresinden yapılabilecek. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok turnuvaya katılan gençlere başarılar dileyerek, lig sürecine kalmaya hak kazanacak takımların da hayli heyecanlı bir süreç yaşayacağını dile getirdi. ​
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18 Kas 2022 - 20:13 - Belediyeler

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