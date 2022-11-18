'Ideathon Fikir Yarışması' için başvurular başladı! Ödülü Tam Tamına 50 Bin TL...

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, üniversiteli öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve geleceğin bankacılığına yönelik fikir üretmelerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl üçüncü kez Ideathon Fikir Yarışması düzenliyor.

İnovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk’ün üniversiteli öğrencilere yönelik düzenlediği Ideathon Fikir Yarışması’nda yeni dönem için başvurular alınmaya başlandı.

Yeni dönemde, “Gençlerin bankası olarak ne tür birikim, yatırım, ödeme ve finansman çözümleri sunabiliriz?”

sorusuna yenilikçi ve özgün fikirlerinin aranacağı yarışma için öğrenciler, 8 Aralık 2022 Perşembe gününe kadar Kuveyt Türk Fikrinn Platformu üzerinden başvuruda bulunabilecek.

BİRİNCİYE 25 BİN TL ÖDÜL

Kuveyt Türk, başvurular tamamlandıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihine kadar ön değerlendirme yapacak.

14 Aralık tarihinde finalistler açıklanacak. Ardından finalistler mentorlerle tanışacak ve Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi alacak. Mentorlerle birlikte hareket edecek olan yarışmacılar finalin yapılacağı 24 Aralık Perşembe gününe kadar fikirlerini ve çözüm önerilerini projelendirecek ve jüri üyelerine sunacak.

Yarışma sonucunda birinciye 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL nakit ödül takdim edilecek. Kuveyt Türk Ideathon’da, finale kalan ilk 10 takımın her bir üyesi, talep etmesi durumunda mülakat simülasyonu ve değerlendirmesine girebilecek. Ayrıca finalistleri sürpriz hediyeler bekliyor.

Kuveyt Türk Ideathon’a, sınıf ayrımı olmaksızın tüm ön lisans ve lisans öğrencileri https://fikrinn.kuveytturk.com.tr

adresinden yarışmaya katılım sağlayabiliyor.