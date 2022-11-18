18 Kas 2022 - 22:30- Spor

BİLFEN CUP 2022'de şampiyonlar belli oldu

Bilfen Liseleri Erkek Basketbol Takımları arasında gerçekleştirilen BİLFEN CUP 2022 turnuvası bu yıl da Bursa Liseleri ev sahipliğinde gerçekleşti. Şampiyon, Bilfen İzmir Liseleri oldu.