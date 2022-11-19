19 Kas 2022 - 09:45- Gündem G: 19 Kas 2022 - 09:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’yı Örnek Gösterdi! Hayvan Hastanesi, e-Pati, Canbulan Hizmeti...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en büyük ve en modern Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere Hayvan Hastanesi, e-Pati uygulaması ve Canbulan hizmetini Türkiye’ye örnek gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’yı Örnek Gösterdi! Hayvan Hastanesi, e-Pati, Canbulan Hizmeti... mask
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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarıyla ilgili yürüttüğü çalışmalar Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bitlis'te 11 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpekler tarafından ısırılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sokaklardaki sahipsiz hayvanlarla ilgili yürüttüğü çalışmaları örnek gösterdi.

“SAHİPSİZ HAYVANLARIN YERİ SOKAKLAR DEĞİL BARINAKLAR”

Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek.

Bu konuda öncelikli olarak belediyeler, barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanları toplanmalı. Mesela bizim Konya Büyükşehir Belediyemizin gerçekten çok örnek bir çalışması var. Yani hem teşhis hem tedavi ve ondan sonra da hayvanları garipsemeyecekleri alanlara salıverme gibi bir çalışmayı şu anda Konya Büyükşehir Belediyemiz de yapıyor.” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da “Cumhurbaşkanımız, Konya Büyükşehir Belediyemizin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Hayvan Hastanesi, e-Pati uygulaması ve Canbulan hizmetini Türkiye’ye örnek gösterdi. Cumhurbaşkanımıza tüm Konyalılar adına teşekkür ediyoruz. Hep birlikte, Konya Modeli Belediyeciliği daha da ileriye taşıma gayretimiz artarak devam edecek.” dedi.

“KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HER KONUDA ÖNCÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi olarak Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla her konuda öncü ve önder olmaya gayret ettiklerini aktaran Başkan Altay, “1 milyon metrekarelik kurulu alanda Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezimizde Türkiye’ye örnek işler yürütülüyor.

Özellikle hayvanların bakımının yapıldığı alanlarımız, zeminden ısıtmalı bölümlerimiz ve tam donanımla ameliyatanelerimizle hayvanlar en iyi şekilde müdahale ve rehabilitasyon imkanına kavuşmuş oluyor. Her yıl yaklaşık 10 bin hayvanın burada bakım-rehabilitasyon ve aşı işlemlerini gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

HAYVANLAR SICAK AİLE ORTAMINA KAVUŞUYOR

Bir taraftan da bu hayvanların sahiplendirilmesiyle ilgili ciddi çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Altay, “Gönüllü Hayvan Dostları adını verdiğimiz projemiz kapsamında şu ana kadar 6.835 köpeğin sahiplendirilmesini gerçekleştirdik. Merkezin dışındaki 28 ilçemizde aile başına 3 köpek sahiplendiriyoruz.

Böylece hayvanlar hem aile ortamında yaşamlarını sürdürüyor hem de sokaktaki hayvan varlığında ciddi bir azalma oluştu. Ayrıca hayvan başına da ailelere aylık 350 liralık destekte bulunuyoruz. Bu hayvanların aylık olarak denetimlerini de e-pati sistemi kapsamında düzenli olarak veterinerlerimiz hem aşılarını hem de bakımlarını gerçekleştiriyor. Böylece Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’ye örnek bir proje gerçekleştirmiş olduk.”

KAZALARDA VE YARALANMALARDA “”CANBULAN YARDIMA KOŞUYOR

Son dönemde hayata geçirdikleri tam donanımlı hayvan ambulansları ‘Canbulan’ların da şu an itibariyle 4 tanesinin aktif olarak hizmet verdiğine değinen Başkan Altay, “Özellikle trafik kazalarında ve yaralanmalarda hayvanlara yerinde müdahale ve hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezinde en iyi imkanlarla ulaşmalarını sağlıyoruz.

Bununla birlikte nüfusu 25 binin üzerindeki ilçelerimizde de bakımevleri oluşturulmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizi yürüttüğü çalışma kapsamında ilk etapta Akşehir, Cihanbeyli ve Seydişehir’deki hayvan barınaklarımız inşallah bu yılın sonunda hizmet vermeye başlayacak. Tüm ilçelerimizde bu hizmetin yürütülmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.” açıklamasını yaptı.

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19 Kas 2022 - 09:45 - Gündem

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