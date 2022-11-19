19 Kas 2022 - 10:36- Belediyeler G: 19 Kas 2022 - 10:52

Ankara Haber; Altındağ Tarihi Samanpazarı Meydanı Geri Dönüyor...

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Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte tarihi Samanpazarı Meydanı Projesini yerinde inceledi. 
Ankara Haber; Altındağ Tarihi Samanpazarı Meydanı Geri Dönüyor... mask
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Tarihi Samanpazarı Meydanı için geri sayım başladı. Eski Altındağ Belediye binasının olduğu bölgede yapılacak olan tarihi dönüşüm için düğmeye basıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a bölgede gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Asım Balcı, proje tamamlandığında Ankara'nın çok değerli bir alan ve çok değerli bir meydan kazanacağını söyledi. 

ANKARA'DA TARİHİ DÖNÜŞÜM 

Samanpazarı Meydanı projesinin içerisinde oturma ve dinlenme alanları, yürüyüş alanları, yeşil alanlar, bölgenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan 350 araçlık otopark ile kütüphanenin bulunacağını söyleyen Başkan Balcı "Bu proje Ankara'da tarihi bir dönüşüm… Hem çok büyük hem de Ankara için tarihi bir alanda, çok büyük bir değişim ve dönüşüm projesine imza atıyoruz.

Allah kısa sürede tamamlamayı nasip eder inşallah…" dedi. Başkan Balcı “Sayın Bakanımıza Altındağımıza verdiği değerden ve desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
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19 Kas 2022 - 10:36 - Belediyeler

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