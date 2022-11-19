19 Kas 2022 - 12:45- Belediyeler

Ankara Haber; Ankara Tiyatro Festivali Başladı! O İsimlere 25. Yıl Özel Ödülü verildi...

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Başkent Ankara’nın en önemli kültür sanat etkinliklerinden olan Ankara Tiyatro Festivali’nin 25’incisi Çankaya Belediyesinin ev sahipliğinde Yılmaz Güney Sahnesi’nde başladı. İşte haberin detayı...
Ankara Haber; Ankara Tiyatro Festivali Başladı! O İsimlere 25. Yıl Özel Ödülü verildi... mask
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Açılış gecesinde Onur ve Emek Ödülleri sahiplerini bulurken Festivalin ilk oyunu Kadıköy Halk Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Celile” adlı oyun oldu.  Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) tarafından Çankaya Belediyesi’nin de sponsorluğuyla düzenlenen 25. Ankara Tiyatro Festivali kapılarını açtı. Pandemi nedeniyle son iki yıldır düzenlenemeyen etkinlik bu yıl Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde ödül töreni ve “Celile” adlı oyunla başladı. 

Açılış konuşmasını TAKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Candansayar’ın yaptığı Festivalde, kurulduğundan bu yana desteklerinden Çankaya Belediyesine de 25. Yıl Özel Ödülü verildi. Ödülü Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen adına Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner aldı.   

ONUR ÖDÜLÜ METİN COŞKUN’UN

Festivalin açılış gecesinde ödüller de sahiplerini buldu. Jürinin değerlendirmeleri doğrultusunda bu yıl Onur Ödülü tiyatro sanatçısı Metin Coşkun’a, Emek Ödülü ise tiyatro eleştirmeni ve Festivalin Danışma Kurulu Üyesi Prof. Filiz Elmas’a takdim edildi. 

İLK OYUN “CELİLE”

Festival ödüllerinin sahiplerini bulmasının ardından açılış Ali Yalçıner’in yazıp yönettiği “Celile” oyunuyla başladı. Kadıköy Halk Tiyatrosu tarafından sergilenen oyun “Nazım’ın uzun hapislik sürecinde kendisinin ve bütün dünya aydınlarının verdiği mücadele yıllarında, yüreği evladının özgürlüğü için çarpan bir annenin cesurca verdiği mücadeleyi gözler önüne serdi. 

FESTİVAL 28 KASIM’A KADAR SÜRECEK

Dünyanın birçok ülkesinden katılan tiyatro topluluklarının yanı sıra ülkemizden de her yıl üniversite topluluklarından özel tiyatrolara, şehir tiyatrolarından amatör tiyatrolara kadar tiyatronun tüm renklerinden oluşan bir katılımla gerçekleşen festival ile tiyatroyu destekleyerek sevdirmek ve toplumla tiyatro sanatı arasındaki bağı güçlendirmek amaçlanıyor.

18 Kasım da başlayan festival 28 Kasım da sona erecek. Festival kapsamında, onlarca tiyatro oyunu Başkentin farklı salonlarında Ankaralı sanatseverlerle buluşacak. 

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19 Kas 2022 - 12:45 - Belediyeler

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