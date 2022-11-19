19 Kas 2022 - 11:01- Belediyeler G: 19 Kas 2022 - 11:02

Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Öğrencilerle Millet Kıraathanelerinde Buluşuyor...

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Öğrencilerin derslerine yardım etti, onları dikkatle dinledi… Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Millet Kıraathanelerine sık sık ziyaret gerçekleştiriyor.
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Öğrencilerle Millet Kıraathanelerinde Buluşuyor... mask
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Bu ziyaretlerde ders çalışan gençlerle hem sohbet ediyor hem de derslerine yardımcı oluyor. Sincan’da sayısı her geçen gün artan millet kıraathaneleri öğrencilerin uğrak noktası oluyor. Kıraathanelerde daha rahat çalışma ortamları bulan gençleri Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da sık sık ziyaret ediyor. Başkan Ercan’ınözel önem verdiği projeler arasında yer alan Millet Kıraathanelerinde gençlerle sohbet ediyor.

Başkan Ercan son olarak Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesinde gençlerle bir araya geldi. Başkan Ercan Kıraathanede ders çalışan gençlerle sohbet etti, onları dikkatle dinledi. Aynı zamanda gençlerin masasına oturarak derslerine de yardım etti.

Gençler bizim geleceğimiz diyen Başkan Ercan “Hayallerinize kavuşmanızı temenni ediyor ve başarılar diliyorum.” dedi.  Gençler de Başkan Ercan’ın kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.  
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19 Kas 2022 - 11:01 - Belediyeler

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