Ankara Şehir Tiyatrosu'ndan Efsane Temsil! “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”

21 Kasım Pazartesi günü sahnelenecek oyunu izlemek isteyen tiyatroseverler biletlerini www.biletinial.com adresi üzerinden ücretsiz alabilecek. Ankara’yı kültür ve sanatın başkenti yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, festivalleri desteklemeye de devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu yıl 25’incisi düzenlenen Ankara Tiyatro Festivali’nde sahneye çıkacak.

İLK KEZ FESTİVALE KATILACAK

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden olan Haldun Taner’in yazdığı “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” adlı oyunun prömiyerini Gençlik Parkı’nda gerçekleştiren ABB Şehir Tiyatrosu, aynı oyunla, destekçileri arasında bulunduğu Ankara Tiyatro Festivali’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

İlk kez festivale katılan ABB Şehir Tiyatroları, yenilikçi mizah anlayışıyla düne, bugüne ve yarına ışık tutan komedi türündeki oyunu iki perde hâlinde Başkentlilerin beğenisine sunacak.

21 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde sahnelenecek oyunu izlemek isteyen Başkentliler biletlerini www.biletinial.com üzerinden ücretsiz olarak alabilecek.