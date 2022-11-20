Pursaklar İkinci E-Spor Turnuvası’nda Final Heyecanı! Ödüller Sahiplerini Buldu...

Ulusal ve uluslararası arenada popülaritesi dalgalar halinde, hızla yayılan ve gençlerin sporun her dalında başarılı olabilmesi için E-Spora büyük destek veren Pursaklar Belediyesi, ikincisini düzenlediği E-Spor turnuvasında 32 takım kıyasıya mücadele etti.

Online elemelerin ardından finale kalan HBVEST, GUEST WHİTE, HUNTEROFTARGETS takımlarının mücadelelerini yakından takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi’ndeki final karşılaşmasına yoğun ilgi gösteren gençlerle birlikte son anlara kadar mücadeleleri heyecanla izledi.

‘‘E-Spor Turnuvamızın final maçını büyük bir coşkuyla tamamladık’’

Sporun her dalında olduğu gibi E-Spor alanında da yetenekli oyuncuları yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘E-Spor Turnuvamızın final maçını büyük bir coşkuyla tamamladık. Her alanda rekabet eden gençler yetiştirmeyi hedeflerken, online oyun dünyasında da rekabetçi olabilecek gençler yetiştirmek için E-Spor yarışmaları düzenliyoruz. Bu kapsamda ikincisini düzenlediğimiz ve zorlu elemelerden bileklerinin hakkı ile mücadele edip CS:GO E-Spor turnuvasında dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim ettik. Başarılı olan takımlarımızı tebrik ediyor, turnuvamıza yoğun katılım gösteren genç kardeşlerime teşekkür ediyorum’’ dedi.

Dereceye giren gençlere ödüllerini takdim eden Ertuğrul Başkan, salonu dolduran gençlere çekiliş sonucunda çeşitli hediyeler verip, salondaki herkesi, mutlu bir şekilde evlerine uğurladı.