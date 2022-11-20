Çankaya’da Avrupa Atık Azaltım Haftası Etkinliği!

Avrupa’da atık önleme konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir girişim olan Avrupa Atık Azaltım Haftası, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerle de farkındalık sağlayacak.

Bu yıl ‘Atığın Modası Geçti’ teması ile gerçekleşecek ve bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerin yapılacağı Avrupa Atık Azaltım Haftasına çevreye duyarlı çalışmalarıyla adından söz ettiren Çankaya Belediyesi katkı sunacak.

Avrupa Atık Azaltım Haftası diğer ülkelerde olduğu gibi Çankaya’da da 19-27 Kasım tarihleri arasında paneller, tekstil atıklarından farkındalık yaratma, tekstil atıklarından oyuncak yapma etkinlikleriyle renklenecek.

Atık yönetimi kapsamında üç temel faaliyet alanı olan Azaltma, Yeniden Kullanma, Geri Dönüştürme süreçlerine öncülük eden Avrupa Atık Azaltım Haftası, Çankaya Belediyesi ile işbirliği halinde bir hafta boyunca sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi hakkında bilinçlendirme sağlayacak.

GİYSİLER 23 KASIM’DA KUĞULUPARK’TA DÖNÜŞECEK

Atık yönetimi konusunda farkındalık yaratma amacı güden projede Çankaya Belediyesi de gerçekleştireceği etkinliklerle vatandaşları bilinçlendirecek. Ankaralıların uğrak yerlerinden Kuğulupark’ta 23 Kasım günü saat 14.00’te tekstil atığı toplanması ve konu ile ilgili farkındalık yaratmak için Tekstil Geri Dönüşüm Kutusu ve Geri Dönüşüm Aracı getirilecek. Vatandaşların getireceği kullanılamaz durumdaki tekstil ürünlerini geri dönüşüme kazandırılacağı etkinlikte bez çanta da hediye edilecek.