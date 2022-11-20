Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda Tadilat Çalışması Başladı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi yıllardır atıl vaziyette bulunan Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda kapsamlı tadilat çalışması başlattı. Gerçekleşecek dönüşümün ardından alan; hem kent merkezindeki otopark sorununa çözüm olacak hem de Ankaralı gençlerin yararlanabileceği geniş bir kütüphane hâline gelecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkenti vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yönetmeye ve projelerini bu doğrultuda hazırlamaya devam ediyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın haziran ayında tanıtımını yaptığı 110 projeden biri olan Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı Yenileme Projesi’nde çalışmalar başladı.

2021 yılında devralınmasının ardından geçici bir tadilat çalışması yapılarak kullanıma açılan otopark, şimdi de Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından baştan aşağı yenileniyor. 800 araçlık otoparkta gerçekleştirilecek çalışmaların ardından Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı hem kent merkezindeki park sorununa çözüm olacak hem de bölgede yaşayan Ankaralı gençlerin faydalanabileceği bir kütüphane hâline gelecek.

GENÇLERİN KULLANIMINA AÇILACAK

Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nın birinci katı yapılacak çalışmalarla 400 metrekarelik bir kütüphaneye dönüştürülerek gençlerin kullanımına açılacak. Otoparkın, zemin katında da 1000 metrekarelik bir kafeterya alanı bulunacak.

Yeni sosyal tesisin özellikle Kolej ve Kurtuluş semtlerindeki üniversite öğrencilerine hitap etmesi planlanıyor.

MODERN OTOPARK SİSTEMİ KURULACAK

27 bin 500 metrekare alana sahip otoparkın 4 katı araçlar için kullanılacak. Elektrik altyapısından kamera sistemlerine, otomasyon altyapısından havalandırma ve aydınlatma sistemlerine kadar birçok bakım onarım çalışmasının gerçekleştirileceği otoparkta, yangın söndürme ve acil durum yönlendirmeleri ile yatay-dikey işaretlemeler de yenilenerek daha güvenli hâle getirilecek.

800 araçlık otoparkın 40 araçlık yeri işaretlerle engelliler için ayrılırken, elektrikli araçlar için de şarj istasyonları kurulacak.

“3 AY İÇİNDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Devam eden kapsamlı tadilat çalışmaları hakkında bilgi veren Fen İşleri Daire Başkanlığı Üstyapılar Şefi Latif Yeşil, “Zeminlerimizde tüm duvarlarımızda ve cephelerimizde boyama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca otomasyon sistemlerini de modernize etmeye çalışıyoruz. Otopark içerisinde elektrikli araçlar için de şarj istasyonları bulunacak. Zemin katına kafeterya, birinci katına ise kütüphane yapmayı planlıyoruz. Kızılay bölgesine gelen vatandaşların araç park problemine çözüm olacağını düşünüyoruz. Çalışmalarımızı 3 ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.