Müjdeli Haber: Yusufeli Barajı 22 Kasım'da açılıyor!

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yusufeli Baraj Yolları ile ilçeye ulaşımın hızlı, konforlu ve güvenli olarak sağlandığını belirterek, geniş ve zorlu vadilerin teknolojik köprülerle aşıldığını vurguladı.

2003 yılında Türkiye genelindeki bütün tünellerin uzunluğunun sadece 50 kilometre olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şu anda Yusufeli Barajı'nın etrafında 56,7 kilometrelik tünel inşa edildiğinin altını çizdi.

Bakan Karaismailoğlu, Artvin- Erzurum arasında yapılan ve 22 Kasım'da açılışı yapılacak Yusufeli Barajı Relokasyon Yolları ile ilgili yaptığı açıklamada, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen proje kapsamında Yusufeli'nin imevcut yerleşkesi ve karayolunun bir bölümü sular altında kalacağı için ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacağını ve Relokasyon Yollarını projelendirdiklerini söyledi.

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında, 3 kesim halinde toplam 69,2 kilometre uzunluğunda inşa edilen Relokasyon Yollarında, 56,7 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel, 3 bin 615 metrelik 19 adet köprü ve viyadük bulunduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Projede ayrıca, bölgedeki yerleşkelerin yola katılımını sağlayan 5 farklı seviyeli, 12 hemzemin olmak üzere toplam 17 adet kavşak yer alıyor" dedi.

2 BİN 188 METRE UZUNLUĞUNDA 4 TEKNOLOJİK KÖPRÜ YAPTIK

100 yılda yapılacak projeleri 20 yıla sığdırdıklarına dikkat çeken Karaismailoğlu, bunun da bir örneğinin bu proje olduğunu aktardı.

2003 yılında Türkiye genelindeki bütün tünellerin uzunluğunun sadece 50 kilometre olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şu anda Yusufeli Barajı'nın etrafında 56,7 kilometrelik tünel inşa edildiğine vurgu yaptı.

Projedeki tünellerin Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) ile 5 yıl içerisinde tamamlandığının altını çizen Karaismailoğlu, tünellerin elektromekanik işleri kapsamında aydınlatma, havalandırma, haberleşme ve trafik sistemlerinin de hazır olduğunu belirtti. Tünellerin yönetimi için T-11 ve T-12 tünelleri arasında Yusufeli yeni ilçe merkezinde Tünel Kontrol Merkezinin de bulunacağını vurgulayan Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Güzergahtaki geniş ve zorlu vadi geçişleri; toplam uzunluğu 2 bin 188 metre olan 4 adet teknolojik köprü ile sağlanacak. Tekkale Viyadüğü 628 metre uzunluğunda dengeli konsol yöntemiyle inşa edildi. 5 açıklığa sahip viyadüğün en yüksek ayağı 144 metreye ulaşıyor. Köprünün üstyapı genişliği 14,5 metredir. Yusufeli Viyadüğü ise itme sürme yönteminin kullanıldığı ortotropik çelik üstyapı tipinde 685 metre uzunluğunda, 9 açıklıklı olarak projelendirildi. En yüksek ayağı 147 metreye ulaşan viyadüğün üstyapı genişliği 16,5 metredir. Viyadüğü, 2023 yılı içerisinde trafiğe açmayı hedefliyoruz. Şilenkar Viyadüğünün uzunluğu ise 530 metre. 4 açıklığa sahip viyadüğün en yüksek ayağı 135 metreye ulaşıyor. Dengeli konsol yöntemi ile inşa edilen köprünün üstyapı genişliği 16,5 metredir. Yusufeli Baraj Viyadüğü 345 metre uzunluğunda, dengeli konsol yöntemiyle 3 açıklıklı yapıldı. En yüksek ayağı 72 metreye ulaşan viyadüğün üstyapı genişliği 16,5 metredir."