20 Kas 2022 - 20:28- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a gitti! 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Açılış Töreni...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12.20'de, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. İşte Haberin detayı ve resimleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a gitti! 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Açılış Töreni... mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile ilgililer tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya gitti.

20 Kas 2022 - 20:28 - Gündem

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