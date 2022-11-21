21 Kas 2022 - 09:50- Belediyeler G: 21 Kas 2022 - 09:51

Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde Okçuluk Şöleni Düzenlendi...

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Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı ata sporumuz olan okçuluk şölenine ev sahipliği yaptı. Etimesgutlular, geleneksel Türk Okçuluğu ile Modern Okçuluk deneyimini bir arada yaşadılar.
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde Okçuluk Şöleni Düzenlendi... mask
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Her yaştan yüzlerce okçuluk sporuna ilgi duyan vatandaşın katıldığı şölen renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar arasında profesyoneller de, ilk kez ok yay kullananlar da vardı. Çocuklar ve gençler, okçuluk eğitmenleri eşliğinde ok atmanın heyecanını yaşadılar.

OKÇULUĞA İLGİ ARTACAK

2 gün süren şölene Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de katıldı. Demirel, çocuklarla sohbet ettikten sonra Ya Hak diyerek ok attı. Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın Türk tarihine ait tüm öğelerinin anlatıldığı, yaşatıldığı bir okul gibi olduğunu belirten Demirel, “Tarihimizde önemli bir yere sahip olan okçulukla ilgili müzemizde kompozisyonlarımız yer alıyor. Bu şölenimizle özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin okçuluğu daha yakından tanımalarını ve ilgilerini artırmayı hedefledik” dedi. Demirel, müzede Türk tarihindeki önemli unsurları tanıtan etkinliklerin devam edeceğini söyledi.
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21 Kas 2022 - 09:50 - Belediyeler

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