Cem Adrian ve Ecem Erkek'den “Kendine İyi Bak” Düeti!

İSTANBUL (İGFA) - Yer aldığı projelerle adından söz ettiren Ecem Erkek, bu kez üç özel projeyle seyircinin karşısına çıkıyor.

6 Kasım tarihinde Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Güzel Günler” isimli sıcacık aile dizisiyle sevenlerinin ilgiyle takip ettiği oyuncu Ecem Erkek, eski dönemlerin özlenen neşeli günlerinden izler taşıyan projeyle bir kez daha seyirciyi gülümsetiyor. Tiyatroda yarattığı unutulmaz Naime tiplemesiyle oyunculuktaki başarısını kanıtlayan Ecem Erkek, komedi dünyasının gülen yüzü olarak her hafta izleyicilerin sevgisini kazanmayı sürdürüyor.

Yepyeni projelerine son sürat devam eden Ecem Erkek’in Ahmet Kural, Mehmet Özgür ve İlker Ayrık ile başrollerini paylaştığı “Müjdemi İsterim” filmi de 18 Kasım tarihinde vizyondaki yerini aldı.

ECEM ERKEK’TEN SÜRPRİZ ŞARKI!

Ecem Erkek, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de beğeni kazanırken; yorumladığı şarkılara her geçen yenisini ekliyor.

Daha önce Taksim Trio ile beraber söylediği “Nereden Bileceksiniz” şarkısıyla takdir toplayan Erkek, bu kez Ahmet Kaya’nın 22’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle “Kendine İyi Bak” şarkısını seslendirdi. Ecem Erkek ile Cem Adrian, şarkıyı birlikte yorumlayarak, özel bir düete imza attı. Söyledikleri Ahmet Kaya şarkısı ile ilgili Ecem Erkek, “Yaşasaydı Ahmet Kaya ile tanışmayı çok isterdim ama olmadı. Ben de her fırsatta şarkılarını söyleyip milyonlarca insan aracılığıyla ona selam gönderiyorum.” ifadelerini kullandı.