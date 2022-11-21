21 Kas 2022 - 11:35- Belediyeler G: 21 Kas 2022 - 11:36

Ankara Haber; 394 Adet Yeni Ego Otobüsü Başkent Yollarında!

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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünün otobüs filosu, 2013 yılından beri ilk kez yenilendi. Toplu ulaşımda hem artan nüfus nedeniyle yoğunluğu azaltmak hem de konforu artırmak amacıyla alınan yeni 394 kırmızı otobüsün tamamı seferlerine başladı.
Ankara Haber; 394 Adet Yeni Ego Otobüsü Başkent Yollarında! mask
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Yeni otobüslerin tamamının teslim alındığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Yolcu şikâyetlerini en aza indireceğiz” dedi. Toplu taşımada seferberlik başlatarak Ankaralılara daha hızlı ve konforlu toplu ulaşım imkânı sağlamayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu yenilemeye devam ediyor.

Artan nüfus yoğunluğu nedeniyle Başkentlileri toplu taşıma kullanmaya teşvik etmek ve konforlu seyahat imkânı sağlamak için harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, ilk iş olarak otobüs filosunu yeniledi.

EGO Genel Müdürlüğü, en son 2013 yılında alınan ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçların yerine filosuna tam 394 adet yeni otobüs kattı. 3 yıl süren alım ve teslim süreci tamamlanırken, 394 otobüsün tamamı yolcu yoğunluğunun olduğu bölgelere dağıtıldı ve seferlerine başladı. 

YAVAŞ: “AKILLI KAMERA DÖNEMİNE BAŞLIYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Ankara’ya 2013 yılından beri ilk kez alınan 394 adet EGO otobüsümüzün teslimi tamamlandı. Ücretsiz internet erişimi sunduğumuz otobüslerimizde şimdi de yoldaki çukurları bile tespit edebilen akıllı kamera dönemine başlıyoruz. Yolcu şikâyetlerini en aza indireceğiz.” 

YENİ OTOBÜSLER BAŞKENTE YAKIŞIR TEKNOLOJİK DONANIMA SAHİP

EGO Genel Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar yerine teknolojik yeniliklerle donatılmış modern otobüsler satın aldı. Otobüslerin daha sağlıklı kullanılabilmesi için şoförlere de eğitimler verildi. Kırmızı rengiyle dikkat çeken otobüslerde; alçak tabanlı ve engelli yolcu erişimine uygun donanımlar, USB şarj ünitesi, kamera güvenlik sistemi, yolcu bilgilendirme sistemi ile panik butonu bulunuyor.

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21 Kas 2022 - 11:35 - Belediyeler

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