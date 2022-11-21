21 Kas 2022 - 11:38- Belediyeler G: 21 Kas 2022 - 11:39

Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan: “Çocuklarımıza Yuva Olacak”

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bir yandan konakların temelini atarken bir yandan da kreşlerin temelini atmaya devam ediyor. Daha önce Mustafa Kemal Mahallesi ve 29 Ekim Mahallesi’nde yapılacak kreşlerin temelini atan Başkan Ercan, şimdi de Osmanlı Mahallesi’nde yapılacak olan kreşin temelini attı.
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan: “Çocuklarımıza Yuva Olacak” mask
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Sincan’da yatırım ve projelere hız kesmeden devam Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincanlı’ya söz verdiği kreşlerin temellerini atıyor. Sincan Belediyesi, Anne-Çocuk Oyun Evleri, Bebek Kütüphanesi gibi okul öncesi çocukların eğitimi ve öğretimine yönelik çalışmaların yanında yapılacak kreşlerle de çocukların gelişimine destek olacak.

Sincanlı annelerin büyük bir heyecanla beklediği kreşlerden ilkinin temeli Mustafa Kemal Mahallesi’nde atılmıştı. Yenikent 29 Ekim Mahallesi’nde yapılacak kreşin temelinin atılmasının ardından şimdi de Osmanlı Mahallesi’nde yapılacak kreşin temeli atıldı. 

Temel atma töreninde Başkan Ercan ve Belediye Meclis Üyeleri butona birlikte basarak, ilk harcı attılar. Başkan Ercan yaptığı konuşmada “Sincan’a hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Temelini attığımız kreşimizin inşallah açılışını da yapacağız. Açıldıktan sonra hem çocuklarımız hem de annelerimiz için güvenilir, sıcak bir yuva olacak inşallah. Annelerimizin yükünü bir nebze hafifletebilirsek kendimizi mutlu hissediyoruz. Başta Osmanlı Mahallesi’ne ve Sincan’a hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

 

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21 Kas 2022 - 11:38 - Belediyeler

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