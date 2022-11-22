Ankara Haber; Pursaklar'da Muhsin Yazıcıoğlu Meydan’ında düzenlenen etkinliği! Başkan Ertuğrul'da katıldı...

Pursaklar Belediyesi tarafından yeni park ve meydanlar kazandırırken, mevcut park ve meydanlarda gerçekleştirilen büyük dönüşümlerin ardından kamu kurumları başta olmak üzere kent meydanları, birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı ‘‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’’ projesi kapsamında Pursaklar Gençlik Merkezi tarafından sosyal, kültürel ve sportif birçok etkinlik düzenlendi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ile birlikte Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nı ziyaret ederek mini turnuvaların, özel etkinliklerin yapıldığı alanda gençlerin arasına karışarak keyif dolu vakit geçirdi.

‘‘Yeni yaptığımız meydanın böyle güzel organizasyonlarda kullanılması bizleri ayrıca mutlu ediyor’’

Pursaklar’ın meydanlarında gençler, sosyal medyadan bir nebze de olsa koparak sosyalleşme imkânı bulduklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Gençlik Merkezimizin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ etkinliğine İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız ile birlikte katıldık. Stant alanlarını tek tek gezerek gençlerimizle sohbet ettik.

Yeni yaptığımız meydanın böyle güzel organizasyonlarda kullanılması bizleri ayrıca mutlu ediyor. İlerleyen günlerde ilçemizde hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz meydanlarımızdaki sosyal, kültürel ve sportif canlılığı korumaya devam edeceğiz’’ dedi.