Ankara Haber; Çankaya’dan ‘10’ Numara Şampiyonluk...

Türkiye Sesi Görenler B1 Hiç Görmeyenler Deplasmanlı Süper 1. Liginde şampiyonluklara ambargo koyan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, ligin son maçında 6-1 skorla rakibini mağlup ederek 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile en yakın rakibine 5 puan fark atarak 30 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü filelerine yarım düzine gol atarak şampiyonluğu taçlandıran Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübünde Kahraman Kurbetoğlu 3 gol, Emrah Öcal 2 gol ve Ercan Bayraktar da 1 gol atarak galibiyetin mimarı oldu.Bu sonuçla deplasmanlı süper liginde üst üste 8 önceki lig statüsünde de 2 şampiyonluk olmak üzere toplamda 10. kez mutlu sona ulaşan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, müzesine yeni bir kupa kazandırmanın gururunu yaşadı.

Çankaya Belediyesinin Ahlatlıbel Atatürk Parkında oynanan karşılaşmada CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ve çok sayıda seyirci yer aldı.

Üç yıl önce yakalandığı kanser hastalığını yenerek hayata yeniden tutunan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan da başta Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen olmak üzere bu sevdada kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.