21 Kas 2022 - 11:48- Belediyeler G: 21 Kas 2022 - 11:49

Ankara Haber; Pursaklar’da Pazartesi Pazar Alanı Yükseliyor!

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Pazartesi Pazar Alanını kapalı hale getirerek mevsim şartlarına uygun hale getiren Pursaklar Belediyesi, yeni pazar alanına, yeni sosyal tesis alanları inşa ederek vatandaşların kullanımına açmak adına çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara Haber; Pursaklar’da Pazartesi Pazar Alanı Yükseliyor! mask
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İlçenin her bir yanında çalışmalarını sürdürerek yeni bir sosyal alanı vatandaşların hizmetine kazandıran Pursaklar Belediyesi, vatandaşların pazar ihtiyaçlarını temiz, hijyenik ve sağlıklı ortamlarda yapabilmeleri için mevcut Pazartesi Pazar alanını sıfırdan yeniliyor.

Her an sahada yer alarak çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, üst kısmının kapatıldığı ve sportif ve sosyal alanları da içerecek olan Pazartesi Pazar Alanındaki çalışmaları inceleyerek denetimlerde bulundu. 

‘‘Yeni pazar alanını daha modern, daha kullanışlı hale getiriyoruz’’

Mevcut Pazar alanının üstü kapatılırken, sosyal donatı alanları ile de vatandaşlara hizmet edeceğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Mevcut Pazar alanının oldukça eski olması ve kullanım açısında sağlıklı olmaması nedeniyle yenileme kararı aldığımız Pazartesi Pazar Alanımızın yapım çalışmalarına devam ediyoruz.

Yeni pazar yeri ile hem pazar esnafının hem de hemşehrilerimiz, olumsuz hava şartlarından etkilenmeyerek rahatça alışveriş yapma imkânına kavuşacak. Çalışmalarımızı tamamladığımızda pazar alanımız yeni modern görünümünü kazanırken, üst bölümündeki spor alanları ile de vatandaşlarımıza hizmet edecek. Yapım çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak, mahalle halkının hizmetine sunmayı planlıyoruz’’ dedi.

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21 Kas 2022 - 11:48 - Belediyeler

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